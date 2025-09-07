Ravens QB Lamar Jackson puede superar la debilidad clave frente a los billetes

Superando al Bills de búfalo en Sunday Night Football en la semana 1 de la temporada 2025 de la NFL es más que venganza por Lamar Jackson y el Ravens de Baltimore. También es una oportunidad para demostrar que pueden vencer una amenaza legítima para sus posibilidades de ganar supremacía en la AFC y demostrar que finalmente están listos para hacer más el tiempo de playoffs.

La prueba vendrá de una fuente familiar: el brazo de Jackson. Debe demostrar que puede superar una debilidad clave en el juego aéreo, uno de los Ravens está mejor equipado para ayudarlo a arreglar, mientras que los Bills son sorprendentemente vulnerables.

En resumen, Jackson tiene que hacer un mejor trabajo al salir de los números en el Highmark Stadium el domingo 7 de septiembre. Está cortado y cubierto la defensa de Buffalo en el medio del campo, completando «20 de 23 pases para 262 yardas, tres touchdowns y no hay intercepciones cuando arrojan dentro de los números. Lo que lo hace afuera podría ser clave: la cifra de pasador cayó desde 153.7 dentro de los números a los números Just 79.0. Andrew Shaver y otros en Pro Football Focus.

El entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, y el coordinador defensivo Bobby Babich estarán decididos a no dejar que Jackson gane el interior nuevamente. Sin embargo, esto es más de un solo juego y vencer al equipo que entregó a los Ravens una devastadora derrota de 27-25 en los playoffs divisionales de la temporada pasada.

El QB1 de Baltimore debe dar el siguiente paso en su maduración y demostrar que es un pasador completo. Es cómo estos cuervos realmente aprovechan al máximo su legítima ventana del Super Bowl.

Afortunadamente, Jackson tiene algunas armas capaces de festejar con los billetes agotados en Buffalo.

Lamar Jackson tiene las armas para fijar la debilidad clave

Los Ravens firman cinco veces Pro Bowler Deandre Hopkins Le dio a Jackson un creador de juego probado en el perímetro. Hopkins tiene 32 años y obviamente no es tan dinámico como durante sus años pico, pero es un receptor amplio y físico que sabe cómo trabajar el límite y aún puede hacer capturas disputadas.

Mientras Hopkins ha estado tratando de demostrar No ha perdido un pasoLos cuervos pueden contar con la velocidad genuina de estiramiento de campo desde Rashod Bateman. El perenne candidato Quién es Historia de la franquicia hecha En los últimos años, ya está con propina para una gran noche contra los Bills.

Como Eric Moody de ESPN Dicho: «Mientras que QB Lamar Jackson continuará corriendo el juego aéreo a través de Zay Flowers y Mark Andrews, Bateman se proyecta para el tercer mayor objetivo (DeAndre Hopkins, quien mostró señales de declive con los Jefes la temporada pasada, es su mayor competencia como la opción terciaria).

Jackson necesitará una mejor comunicación con Bateman después de que la pareja no estuviera en la misma página llevó a una intercepción crítica durante el doloroso revés de postemporada de la temporada pasada.

La confusión fue explicada por Doug Farrar de Athlon Sportsquien mostró a Bateman «fue a la ruta de la esquina, y Lamar esperaba que fuera más vertical. Su segunda int esta temporada en la que Bateman acortó su ruta cuando Lamar esperaba que siguiera corriendo».

Lamar’s Bills Int. Parece que Rashod Bateman fue a la ruta de la esquina, y Lamar esperaba que fuera más vertical. Su segunda int esta temporada en la que Bateman acortó su ruta cuando Lamar esperaba que siguiera corriendo. pic.twitter.com/a2apgmkyuo – Doug Farrar ✍ (@nfl_dougfarrar) 20 de enero de 2025

Girar a Bateman mejor y rejuvenecido Hopkins suelto será una mayor tentación para Jackson debido a los problemas que enfrentan los Bills en su campo defensivo.

Bills CB Instals le da a los cuervos la ventaja

Jackson y sus receptores han sido impulsados ​​por la incertidumbre con la que los Bills están tratando en el esquinero. Implica empezar Christian Benford y Tre’davious White lidiar con lesiones en la ingle. White no practicó el miércoles o jueves, mientras Benford se mueve en una dirección positiva, participando plenamente en la práctica del jueves. La disponibilidad de White es un signo de interrogación serio, y si no puede ir, el papel irá a Ja’Marcus Ingram -que ha jugado un papel de respaldo para los Bills antes-o el novato de la sexta ronda Dorian fuerte. El coordinador defensivo Bobby Babich dijo que la «mejora de Strong en las últimas dos semanas ha sido increíble», «», » por Alaina Getzenberg de ESPN.

Explotar una rotación de esquinero golpeada será crucial para Jackson. Especialmente cuando es probable que las facturas compensen obstruyendo la mitad del campo y forzando los lanzamientos a la línea lateral.

Jackson y el coordinador ofensivo Todd Monken necesitan un nuevo plan con un receptor interno vital Es probable que se pierda. Cualquier estrategia ajustada debe involucrar una gran cantidad de objetivos fuera de los hashmarks para Hopkins y Bateman.