Ravens QB Lamar Jackson deja el juego con una lesión en los isquiotibiales

El Ravens de Baltimore Parece que está dejando caer a los jugadores a un ritmo exponencial debido a lesiones, la última de las cuales sin duda sería la peor.

Los Ravens se vieron obligados a reemplazar el mariscal de campo de MVP de la NFL 2 veces Lamar Jackson Después de que se lastimó un isquiotibial en la segunda mitad de un juego contra el KJefes de la ciudad de Ansas en la semana 4 en la que Jackson ya había cometido 2 pérdidas de balón.

Jackson salió del juego con los Ravens 30-13 al final del tercer cuarto y en un día en el que tanto él como su equipo parecían casi completamente perdidos después de un touchdown en la apertura.

Los Ravens reemplazaron a Jackson con respaldo Cooper Rushquien firmó un contrato de 2 años y $ 6.2 millones con Baltimore el 16 de marzo.

Los Ravens entraron en el juego con un récord de 1-2.

Jackson tenía 14 de 20 pases para 147 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción para ir con 6 acarreos para 48 yardas y 1 caza perdida.

«Incluso si Lamar acaba de salir por algunos juegos, es difícil verlos ir a cualquier parte sin él», dijo el comentarista de color de CBS y el ex mariscal de campo de la NFL Tony Romo durante la transmisión. «Especialmente con la forma en que juega y con una lesión en los isquiotibiales».

Las redes sociales reaccionan a la lesión de Jackson

La lesión de Jackson, y sus luchas jugando a los Chiefs en el Estadio Arrowhead, estaban al frente y al centro después de que abandonara el juego.

«Lamar Jackson Dejó el juego de hoy con una lesión en los isquiotibiales » El Dr. Evan Jeffries escribió en su cuenta X oficial. «La resonancia magnética determinará la gravedad y el cronograma. Grado I: 1-2 semanas, Grado II: 3-6 semanas».



«Recordatorio amistoso de que Lamar Jackson nunca ha ganado en Arrowhead ”, escribió Jay, los fanáticos de los Chiefs, escribieron en X.