Ravens QB Lamar Jackson deja el juego con una lesión en los isquiotibiales

El Ravens de Baltimore Parece que está dejando caer a los jugadores a un ritmo exponencial debido a lesiones, la última de las cuales sin duda sería la peor.
Los Ravens se vieron obligados a reemplazar el mariscal de campo de MVP de la NFL 2 veces Lamar Jackson Después de que se lastimó un isquiotibial en la segunda mitad de un juego contra el KJefes de la ciudad de Ansas en la semana 4 en la que Jackson ya había cometido 2 pérdidas de balón.
Jackson salió del juego con los Ravens 30-13 al final del tercer cuarto y en un día en el que tanto él como su equipo parecían casi completamente perdidos después de un touchdown en la apertura.
Los Ravens reemplazaron a Jackson con respaldo Cooper Rushquien firmó un contrato de 2 años y $ 6.2 millones con Baltimore el 16 de marzo.
Los Ravens entraron en el juego con un récord de 1-2.
Jackson tenía 14 de 20 pases para 147 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción para ir con 6 acarreos para 48 yardas y 1 caza perdida.
«Incluso si Lamar acaba de salir por algunos juegos, es difícil verlos ir a cualquier parte sin él», dijo el comentarista de color de CBS y el ex mariscal de campo de la NFL Tony Romo durante la transmisión. «Especialmente con la forma en que juega y con una lesión en los isquiotibiales».
Las redes sociales reaccionan a la lesión de Jackson
La lesión de Jackson, y sus luchas jugando a los Chiefs en el Estadio Arrowhead, estaban al frente y al centro después de que abandonara el juego.
«Lamar Jackson Dejó el juego de hoy con una lesión en los isquiotibiales » El Dr. Evan Jeffries escribió en su cuenta X oficial. «La resonancia magnética determinará la gravedad y el cronograma. Grado I: 1-2 semanas, Grado II: 3-6 semanas».
«Recordatorio amistoso de que Lamar Jackson nunca ha ganado en Arrowhead ”, escribió Jay, los fanáticos de los Chiefs, escribieron en X.
Tony Adame Cubre la NFL para Heavy.com, con un enfoque en Tampa Bay Buccaneers, Washington Commanders, Dallas Cowboys, Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles y Denver Broncos. Un veterano escritor y editor deportivo desde 2004, su trabajo ha aparecido en Stadium Talk, YardBarker, NW Florida Daily News y Pensacola News Journal. Más sobre Tony Adame
Más pesado en los cuervos
Cargando más historias