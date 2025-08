Ravens, los Colts luchan en la primera práctica conjunta, lo que lleva a la expulsión

El Ravens de Baltimore y Colts de Indianápolis Tenía una pelea de práctica conjunta anticuada en su primera sesión juntos, y John Harbaugh seguro no se sorprendió.

Los dos equipos se enfrentarán en sus respectivos abridores de pretemporada, pero antes de comenzar bajo las luces, los clubes programaron un par de prácticas conjuntas, que es donde se realiza el trabajo real.

Las prácticas conjuntas se han vuelto cada vez más populares entre los equipos de la NFL en los últimos años hasta el punto de que los juegos en sí son secundarios al trabajo que los precede. Eso se debe en parte a que es más probable que los fanáticos vean que los titulares van uno a uno durante los ejercicios antes de sentarse más, si no todos los juegos de exhibición reales.

Luego, también existe la posibilidad, o la probabilidad, de los temperatura que se encienden entre equipos que están hartos de representar el uno al otro todo el verano y están más que listos para eliminar las frustraciones en una camiseta diferente. En este punto, los restos de práctica conjunta son una de las señales más seguras que la caída está cerca.

Colts, los cuervos se vuelven luchadores en la primera práctica conjunta juntos

Ese fue el caso de la Sesión No. 1 entre los Ravens y los Colts. Desafortunadamente, el polvo llegó cuando en un momento en que los medios no se les permitía grabar lo que estaba sucediendo frente a ellos, por lo que no hay video de la pelea, al menos aún no.

De acuerdo a al atléticoLa pelea comenzó durante un simulacro de equipos especiales. Según el informe, comenzó con algunos empujones y empujones hasta el esquinero de segundo año de los Ravens, Nate Wiggins. Hizo una excepción al corredor de los Colts, Tyler Goodson, empujando al esquinero de Baltimore, Keyon Martin, y fue después de eso. Los Ravens irrumpieron en el campo y Wiggins comenzó a lanzar golpes con Goodson

Una vez que los equipos se separaron, los funcionarios enviaron a Wiggins al vestuario, terminando su día antes.

Por qué John Harbaugh no estaba sorprendido por la pelea

Según Harbaugh, que la pelea comenzó en un simulacro de despeje fue la pieza menos sorprendente del rompecabezas.

«(El entrenador en jefe de los Colts) Shane (Steichen) y yo estábamos hablando después, y también (gerente general de los Colts) Chris Ballard, ambos estábamos hablando, siempre son equipos especiales», dijo Harbaugh a los periodistas después de la sesión, Según el sitio de medios de los Ravens. «Siempre sucede en estas prácticas en equipos especiales. Por lo general, son los Gunners (con el) Drill Gunner Vice.

«Sucedió, pero también debería ser una oportunidad de experiencia de aprendizaje para nuestro equipo. No tienes que lanzar un golpe (para) ser sacado del juego. Vuelves a ellos, (y) pueden arrojarte, y los funcionarios arrojaron a ambos muchachos fuera. Así que esa es una oportunidad para que aprendamos».

Mariscal de campo de los Ravens Lamar Jackson Se aseguró de mantenerse lejos de las peleas. No estaba dispuesto a meterse en problemas, o peor, al involucrarse en el chitpy chit-chat.

«Me estoy escalofriando. Sé que las cámaras (son) en todos nosotros, así que realmente no puedo hacer demasiado», dijo Jackson a los periodistas. «Pero siento que nuestros muchachos manejaron el suyo».