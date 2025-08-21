Ravens HC ofrece la actualización de la mayor Lamar Jackson después de la radiografía

El Ravens de Baltimore Finalmente, tenga una comprensión definitiva de la lesión que forzó el mariscal de campo de la franquicia Lamar Jackson Fuera de la práctica el miércoles 20 de agosto, un problema que dejó al dos veces MVP de la NFL que necesitaba una radiografía.

El entrenador en jefe John Harbaugh no dejó periodistas y Fans nerviosos esperando mucho para descubrir los resultados del procedimiento. Harbaugh le dijo a los medios el jueves cómo la radiografía de Jackson no mostró ningún daño al pie de la señal de doble amenaza, «está bien» y «las oraciones se responden», por Jamison Hensley de ESPN.

John Harbaugh dijo que Lamar Jackson tenía una radiografía en el pie y no reveló ningún daño. «Está bien», dijo Harbaugh. Harbaugh dijo a sus jugadores que las oraciones son respondidas. Jackson fue retenido fuera de la práctica porque el pie está dolorido. – Jamison Hensley (@jamisonhensley) 21 de agosto de 2025

Esta es la noticia que todos los Ravens querían escuchar. A saber, que no hay nada de qué preocuparse con respecto al único jugador que sigue siendo esencial para que el equipo no desperdicie una ventana abierta, sino limitada del Super Bowl.

Jackson está madurando cada año en uno de los pasadores más precisos y sofisticados del juego. El jugador de 28 años también es posiblemente el mariscal de campo apresurado más dinámico que ningún jugador defensivo disfruta del intento de acorralar.

A pesar de todos sus talentos, Jackson también cuenta con un historial de lesiones no deseado y larga que naturalmente expresó preocupación cuando su el pie fue pisado Durante la sesión del miércoles. Afortunadamente, ahora Harbaugh y su personal pueden concentrarse en mantener a su jugador de marquesina fuera de peligro para el final de pretemporada contra el Comandantes de Washington en el Northwest Stadium el sábado 23 de agosto.

Jackson descansando el pie nuevamente pondrá el centro de atención en una batalla de QB de respaldo poco convincentes que aún necesitan impresionar.

Este artículo se actualizará.