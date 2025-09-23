Ravens All-Pro RB pierde el balón suelto por tercer juego consecutivo

La reacción de Ravens de Baltimore de corredor Derrick Henry Dicho todo.

Por tercer juego consecutivo para comenzar la temporada, Henry perdió un balón suelto.

Este vino con los Ravens que se llevan 28-24 al Leones de Detroit En el cuarto trimestre de un partido de fútbol de la semana 3 de la semana 3 y condujo a un gol de campo de los Leones en una eventual derrota de 38-30.

El balón de balónto, que vino con 8:31 por jugar, fue seguido por un arrebato emocional inusual de Henry, quien golpeó su casco y cayó a una de las áreas de banca cuando parecía estar cerca de las lágrimas.

Henry terminó con 12 acarreos para 50 yardas y 1 touchdown.

La pérdida cayó a los Ravens a 1-2 se dirigió a un juego de carretera de la Semana 4 contra el Jefes de Kansas City.

Henry también tuvo un costoso balón suelto del cuarto trimestre en una derrota de apertura de la temporada ante el Bills de búfalo. Ese vino con 3:00 restantes en el último cuarto y estableció el puntaje ganador para los Bills, que se recuperó de un déficit de 40-25 en el cuarto trimestre para una victoria por 41-40.

Es un escenario de pesadilla para Henry, quien terminó segundo en la NFL en apresurarse en 2024 con 1,921 yardas y lideró la liga con 16 touchdowns por tierra.

Las redes sociales iluminan a Henry después del balón suelto

Las luchas de Henry se convirtieron en el principal tema de conversación en las redes sociales después de la pérdida ante los Leones, la mayoría de los cuales se centró en su choque épico después de su balón suelto tanto como el balón suelto.

Henry, quien firmó una extensión de contrato de 2 años y $ 30 millones con los Ravens en mayo, solo tenía 3 balones sueltos en las temporadas 2023 y 2024 combinadas.

«Podemos culpar a este juego por el balón suelto de Derrick Henry si lo queremos, pero Baltimore se acosó por adelantado a ambos lados de la pelota». Diante Lee del Ringer escribió en X. «Ese es un problema mucho mayor».

«Muerte, impuestos y Derrick Henry Modificando en el cuarto trimestre con el juego en juego » X usuario Preston Feller escribió.

«El clip de Derrick Henry Chocando en el banco es uno de los videos más divertidos que verás en toda la temporada «, Mike Kennedy de PFF escribió en X.

«Derrick Henry cayó como un niño que tenía un berrinche » Barstool Sports escribió en su cuenta X oficial.

«Sabes que no va a tu manera cuando te caes mientras te golpeas el casco», La portada de Anthony de la portada 1 escribió en su cuenta X oficial. «Derrick Henry lo está pasando ahora mismo «.

«A Derrick Henry Crash out es mejor que las relaciones sexuales » Bengals Podcaster Zim escribió en su cuenta oficial X.

Henry uno de los mejores RB de generación

Henry, 3 veces NFL All-Pro, ya está establecido como uno de los grandes corredores de su generación y podría ser uno de los mejores corredores de todos los tiempos. También es el único corredor que se ejecuta para 2,000 yardas en una sola temporada en la escuela secundaria, la universidad y la NFL.

Redactado en la segunda ronda (No. 45 en general) por el Titanes de Tennessee en el Draft de la NFL 2016 Fuera de la Universidad de Alabama, Henry corrió para más de 1,000 yardas en 6 de sus primeras 9 temporadas de la NFL. Eso incluyó convertirse en uno de los 9 jugadores en la historia de la NFL para correr por más de 2,000 yardas en una sola temporada en 2020, cuando también fue nombrado Jugador Ofensivo del Año de la NFL.