Ravens All-Pro Mark Andrews sigue siendo el mejor de la NFL en el área clave

Parece que está en declive después de los errores de playoffs potencialmente de la temporada pasada, pero Mark Andrews sigue siendo el mejor en la NFL en un área clave.

Eso es según Doug Farrar de Athlon Sportsquien califica el ala cerrada All-Pro para el Ravens de Baltimore sin igual cuando se ejecuta la ruta de la costura. Esta calidad es suficiente para que Farrar llame a Andrews no sea recordado por su gota infame contra el Bills de búfalo en la ronda divisional de la postemporada.

Como explicó Farrar, aunque Andrews «no era exactamente un virtuoso con rutas de costura en el juego de Bills, pocos fueron mejores para enrollar cualquier costura en rutas verticales, especialmente en la zona roja».

Abriéndose dentro del 20 está «donde Andrews se separó, con seis atrapadas en siete objetivos para 64 yardas y cuatro touchdowns. Cuando Andrews se puso en posición de vencer a los defensores verticalmente en espacios cortos, fue el mejor ala cerrada del juego … que debería recordarse tanto como lo que él no hacer en un juego de postemporada «.

Este es un respaldo oportuno de los talentos duraderos de Andrews a medida que el jugador de 29 años se prepara para una temporada fundamental. El ha sido promocionado como candidato comercialPero Andrews todavía tiene valor para los Ravens, a pesar de la aparición de algunos jóvenes contendientes para tomar su lugar.

Mark Andrews sigue entregando dónde cuenta

La ruta de la costura involucra a un receptor que se ejecuta verticalmente dentro de los números, algo que Andrews todavía está logrando entrar en su octava temporada en los profesionales. Algunos de los mejores ejemplos de No. 89 haciendo lo que hace mejor fueron Destacado por Farrar.

Existe la ruta de la costura de regreso contra los Bills que todos recuerdan en un sentido negativo … pero nadie era más peligroso con las rutas de costura en la zona roja la temporada pasada que Mark Andrews. pic.twitter.com/bluvnx9g1x – Doug Farrar ✍ (@nfl_dougfarrar) 21 de agosto de 2025

Lo que muestran estas obras es Andrews todavía posee un despegue más rápido de lo que piensas. También es lo suficientemente sutil como para agregar un movimiento o dos durante la progresión de su ruta, un giro de las caderas, una baraja de los hombros, cualquier cosa para crear separación.

Este último es algo que Andrews todavía estaba haciendo a una velocidad alta durante 2024. Obtuvo un promedio de 1.90 yardas de separación de su defensor de cobertura, por perfilador de jugadores.

Andrews todavía sabe cómo escapar de la cobertura al final del campo. Es por eso que conserva la plena confianza del mariscal de campo de la franquicia Lamar JacksonY por qué Andrews sigue siendo una parte clave de lo que hacen los Ravens con su personal en ofensa.

Es probable que se mantenga seguro con los Ravens hasta que otro jugador en su posición haga lo que puede hacer en la zona roja.

Los cuervos tienen el plan de sucesión de Mark Andrews

La presencia de Isaías probablemente y Charlie Kolar significa que los cuervos están bien equipados para pasar de Andrews, al menos en teoría. Es una teoría sólida cuando es probable que sea un arma dinámica y itiner Agrupación de personal popular.

Andrews todavía tiene la ventaja en esta área crucial y no es probable que cambie con la ausencia de probabilidad debido a una lesión en el pie y una cirugía posterior prevista a Cambiar el esquema de Monken.

Probablemente estar en el estante podría crear una oportunidad para Kolar, que es un más completo en ala cerrada y un reemplazo lógico a largo plazo para Andrews. Eso significaría que el jugador de 26 años entrando al campo con más frecuencia y ser una fuerza constante en el juego aéreo.

Kolar podría explotar esta temporada, pero hasta que lo haga, Jackson y los Ravens continuarán apoyándose en Andrews. Comenzando por mantener su eficiencia trabajando las costuras.