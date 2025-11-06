Raven-Symoné separa las acusaciones de Bill Cosby del impacto televisivo

Durante una reciente aparición en el programa “Odio decírtelo» podcast, Raven-Symoné dice que se separa Bill CosbyEl impacto de sus «horribles» acusaciones de agresión sexual en la industria de la televisión.

“Separar al creador de la creación”, dijo. «Y ahí es donde vivo. La creación cambió a Estados Unidos. Cambió la televisión».

“También ha sido acusado de cosas horribles”, añadió Symoné. “Eso no lo excusa, pero es su decisión personal. [life]. Entonces, personalmente, manténgalo allí, y luego, en términos comerciales, sepa también lo que hizo allí. Como dijiste, ambos pueden vivir, y creo que nuestra cultura tiene razón en… no hacer lo malo. No hagas nada malo personalmente. Simplemente no puedes equivocarte”.

Symoné apareció como Olivia Kendall junto a Cosby en “The Cosby Show” desde 1989 hasta el final del programa en 1992. Cosby co-creó el programa en 1984 e interpretó al Dr. Heathcliff Huxtable. “The Cosby Show” ganó seis premios Emmy y tuvo 197 episodios.

Cosby enfrentó por primera vez acusaciones de agresión sexual allá por 2004 de Andrea Constand, pero no fue hasta 2014 que las acusaciones se hicieron ampliamente conocidas. En 2014, Barbara Bowman, quien testificó en apoyo de la demanda civil de Constand contra Cosby, escribió un artículo de opinión para The Washington Post titulado «Bill Cosby me violó. ¿Por qué la gente tardó 30 años en creer mi historia?».

En los años siguientes, decenas de mujeres más presentaron sus propias acusaciones contra Cosby. En 2016, el Tribunal Magistral de Distrito del Condado de Montgomery ordenó que fuera juzgado por agresión sexual. El juicio comenzó en junio de 2017 y terminó en un juicio nulo después de doce días.

Cosby finalmente fue condenado en 2018 Nuevo juicio por tres delitos graves de agresión al pudor agravado y sentenciado a entre tres y diez años de prisión. La Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena en 2021 debido a un acuerdo previo que Cosby tenía con el fiscal del condado de Montgomery, Bruce Castor. Ambos coincidieron en que Cosby no podría ser procesado si declaraba en el caso civil de Constand.