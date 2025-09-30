Raúl Torquemada Talks de la oficina de cine de Madrid Filmación, copro

Desde la exitosa serie de Prime Video «Red Queen» hasta el «The Amado» de Rodrigo Sorogoyen, protagonizado por Javier Bardem y «A Betting of Ash» de Diego Luna, Madrid ha organizado este año de coproducción de alto perfil, muchas con socios latinoamericanos.

En la víspera de los 5th Iberserías & Platino Industria-El evento de redes de referencia para la industria audiovisual en español y en portugués, la Oficina de cine de Madrid‘S HANCHO RAÚL TORQUEMADA habló con Variedad Sobre el aumento de las coproducciones y la filmación en la capital española, facilitado por el organismo promocional del Ayuntamiento de Madrid.

“Our strategy is two-fold: first to sell the city and its locations. Madrid is a city chameleon-which can easily pass for Buenos Aires, Paris or Mexico, so the filming opportunities are vast. At the same time, we support the local talent and audiovisual sector, to create value for the industry, our city and our region,” Torquemada summarised, pinpointing Spain’s international competitiveness through the 30% tax rebates, wealth de talento, apoyo público sostenido y el grupo más grande de grupos audiovisuales basados ​​en Madrid, desde Netflix, Disney, Video Amazon Prime hasta grupos españoles Atresmedia, Movistar Plus+, Medipro Studio, RTVE y MediaSet España.

«Hay un ecosistema en Madrid que favorece el desarrollo de toda la industria audiovisual», insistió, refiriéndose a los 3,500 atuendos audiovisuales con sede en Madrid y más de 30,000 profesionales que representaron el 2.6% del GDP de Madrid de acuerdo con AFI (analistas financieros internacionales), más de lo que duplica el promedio nacional del 1,2%.

Torquemada también subrayó el efecto de Netflix en levantar el capital español a su estado de un centro de producción europeo líder desde el streamer global estableciendo por primera vez la tienda localmente hace una década. «‘La Casa de Papel’ de Netflix [‘Money Heist’] fue un espectáculo histórico para Madrid y España, ya que mostraba lo que podíamos hacer en términos de entregar la producción internacional de más alta calidad en nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país. Además, el establecimiento de Netflix en Secuoya Studios en Tres Campos ha alimentado el desarrollo de la infraestructura de filmación, con otros grupos como EFD Studios siguiendo su ejemplo.

La colaboración entre el sector público y privado es clave para nosotros ”, insistió en el ejecutivo español.

Figuras recientes sobre el aumento de la actividad de filmación en Madrid y su región, y de las coproducciones internacionales, especialmente con el latino-estadounidense, también hablan por sí mismos.

Según los datos de la agencia de cine española ICAA, compartida por la Oficina de Cine de Madrid (MFO), entre 2021-2023, casi el 40% de las 972 películas españolas producidas (ficción, documentales, animación) lanzaron por Madrid Based Outfits, un nivel superior al 53% en 2023. Empresas con sede en Madrid.

Confirmando los fuertes lazos con América Latina, la mayoría de las coproducciones de características durante ese período involucran a Argentina (15), México (12) y Perú (7), así como a países europeos como Francia (16), Portugal (7) o Italia (6). Solo algunas de esas películas usaron a Madrid como un lugar de filmación.

Mirando los datos propios de 2024 y MFO, la oficina respondió 3,853 solicitudes de tiro específicas, casi un 18% desde 2023, que ya vio una ascenso del 17% en las demandas del año anterior. La ciudad fue el escenario de 41 películas (coincidencias de 2023 cifras), incluidas 14 coproducciones como «The Beast» de Renny Harlin. Casi la mitad de las coproducciones (6) involucraron a América Latina, con México contribuyendo con cinco.

Confirmando el estado de Madrid como un centro europeo principal para la producción de series, 48 ​​ficción y cinco series de documentos lo eligieron como ubicación de filmación, casi a la par con 2023 (49 ficción/6 doc).

Nueve de los espectáculos fueron coproducciones internacionales de alto perfil, como la tercera temporada de AMC de «The Walking Dead: Daryl Dixon» y el thriller de MGM+/BBC «Nine Bodies in a Mexican Morgue» protagonizada por Eric McCormack y David Ajala, que comienza a emitirse el 27 de septiembre en la BBC. Con un peso de nuevo, tres de los espectáculos internacionales involucraron a México, como el mega éxito de Prime Video, la temporada 2 de «The Red Queen» («Reina Negra: Loba Negra») basada en la novela más vendida de Juan Gómez Jurado Trilogía. Mientras tanto, la estrella argentina Óscar Martínez topló el Movistar Plus+ «Bellas Artes» original («Bellas Artes») como el nuevo director de un importante museo de arte moderno en Madrid.

Las cifras durante los primeros siete meses de 2025 reflejan el crecimiento continuo en las producciones de largometrajes filmados en la capital española, con 46 títulos que incluyen 10 coproducciones internacionales como el drama francés-español «The Beloved» («El Ser Querido») por Rodrigo Sorogoyen nominado a Oscar, protagonizada por Javier Bardem. Dos títulos anticipados se coproducen con México: «Bocado de cenizas» («Ceniza en la Boca») dirigidos por la estrella de «Andor» Diego Luna y la comedia «La NaviDad en Sus Manos 2» de Joachín Mazón.

On the TV front, Madrid hosted 33 series, including three co-productions: the high-profile Movistar Plus+ and Arte France’s “The Anatomy of a Moment” (“Anatomía de un instante”) starring Alvaro Morte “(“Honey Heist”), the true crime “El Immortal” Season 3, another Movistar Plus+ Original, produced with DLO and Telemundo International Studios, and Prime Video’s Temporada 2 de la «Reina Roja».

Los comerciales son un papel clave en el auge de la filmación de Madrid, con 410 filmados en 2023, 430 en 2024 y 264 durante los primeros siete meses de 2025.

Mirar hacia el futuro, Torquemada dijo que «fortalecer y proyectar la imagen de Madrid como una ciudad amigable y competitiva para la producción internacional» seguirá siendo su prioridad, además del desarrollo de los esfuerzos de sostenibilidad de la filmación.

Junto a la copia de seguridad de la filmación, el jefe de MFO enfatizó el continuo «compromiso institucional y el apoyo de la oficina con eventos destinados a reunir a la industria para intercambiar proyectos e ideas, donde la coproducción con el resto de América Latina es central.

«Este es el caso», subrayó: «Con Iberseries & Platino Industria, los Premios Platino, el Foro ECAM y las secciones Documental Pro y Animario Pro, entre otros eventos que patrocinamos u organizamos directamente desde la Oficina de Cine de Madrid. Podemos agregar aquí la colaboración entre Madrid City Council y Spana Academia de Cine para escribir residencias que siempre incluyen una o dos jugadas de venta.

Al mejorar la amplia gama de apoyo del Ayuntamiento de Madrid a la comunidad internacional de cine y televisión, Torquemada también citó la «línea significativa de subvenciones» disponibles a través de la coordinación general de la oficina del alcalde. “Estas subvenciones tienen como objetivo promover producciones basadas en Madrid y, desde 2023, incluyen una dotación similar a la incorporada en la línea de subvenciones ICAA para las coproducciones internacionales minoritarias, que asciende al 10% del presupuesto total [€200,000 or $233,000]», Dijo.

Organizado por Egeda (entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales) y la Fundación Secuoya, con el apoyo de FIPCA (Federación Ibero-Americana de Productores de Cine y Audiovisual), la comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, Iberseries & Platino Industria, 5 de Platino Industria 5th La edición se extenderá entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en el Centro de Cultura Matadero de Madrid.