Ratu Rizky Nabila admite que al principio no sabía que el mago rojo ya estaba casado

Jacarta – Reina Rizky Nabila finalmente respondió a varias especulaciones públicas sobre su condición de segunda esposa mago rojo También conocido como Marcel Radhival. Admitió abiertamente que al comienzo de sus crecientes sentimientos, no tenía idea de que el Mago Rojo tuviera esposa.

Ratu Rizky Nabila transmitió esta confesión para que el público entendiera la verdadera posición y cronología desde que conoció al Mago Rojo hasta que finalmente se convirtió en su segunda esposa. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Mago Rojo y Reina Rizky Nabila

«Así que admito que el que me gustó primero no sabía, por ejemplo, si ya tenía esposa, eso es ridículo, cierto», dijo Ratu Rizky Nabila, citado en una transmisión de YouTube el lunes 9 de febrero de 2026.

Esta confesión también confirma que el interés vino primero de él y no al revés. Ratu Rizky Nabila cree que la honestidad es el paso más adecuado para no seguir bajo la presión del juicio público que crece enormemente en las redes sociales.

Según Nabila, este sentimiento surgió accidentalmente cuando aún se encontraba activa como presentadora de programas de terror en varias estaciones de televisión. En ese momento, el Mago Rojo aparecía frecuentemente en pantalla como orador invitado, sin darse cuenta, llamaba su atención.

«En ese momento, yo era presentador de terror en cuatro canales de televisión. Él apareció, apareció mi marido y luego me enamoré al verlo en la televisión, en el año 2022», dijo.

Después de conocer las verdaderas condiciones relativas al estado civil del Mago Rojo, Ratu Rizky Nabila admitió que no decidió evitarlo. En cambio, dio pasos maduros al enterarse directamente, mientras intentaba ser abierto para no seguir siendo malinterpretado por el público.

«Pero después de eso descubrí que tendría un gran corazón en lugar de ser juzgado constantemente. Es mejor admitir que al principio no lo sabía», dijo.

En este proceso, Nabila también se dio cuenta de que estaba tomando conscientemente un papel activo para acercarse. La relación que originalmente era solo una amistad se convirtió lentamente en una más personal y seria a medida que pasó el tiempo.

«Cuando llegué a casa después del podcast, inmediatamente lo busqué y supe que era yo quien me había acercado de ser un amigo a algo más especial», continuó.