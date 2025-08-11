‘Ratu Depok’ Ayu Ting Ting Ting Shakes Kostrad Cilodong Field

VIVA – Dangdut Dangdutano Ayu ting ting El éxito se llevó a cabo. Miles de espectadores empacaron el campo Kostrad Cilodong para ver concierto La primera reina de la famosa estrella de Dangdut, Ayu Ting Ting. Este concierto también presenta una colaboración espectacular con grandes nombres como Rhoma Irama, Andre Taulany y El Corona. Este concierto también confirmó cada vez más a DePok como uno de los barómetros de música de Dangdut en el país.

Ayu Ting Ting, dijo la reina Depok. «Sorprendentemente feliz, mi primer concierto tuvo una buena bienvenida. Hoy obtuve mucho amor y me convertí en mi motivación para continuar avanzando en la música de Dangdut. Esto es todo lo que ofrecí a mi familia, mis seguidores que siempre apoyan, y también para los conocedores de la música de Dangdut», «.

La felicidad de Ayu se sintió unida en la atmósfera en el área de conciertos que se sintió animada desde la apertura del intercambio de boletos a las 10:00 WIB. Acompañado por un titular de boletos VIP que sesiones para verificar el sonido y las fotos exclusivas con Ayu. Los aplausos cada vez más sonar, cuando la audiencia gritó con entusiasmo el nombre de Ayu bajo la lluvia que sonrojó el campo de Kostrad por la tarde, esperando la presencia de la reina de DePok en el escenario.

Con el toque de los matices de K-pop en su disfraz y apariencia, Ayu trajo una hilera de canciones de pilar con un sentido de nostalgia, desde perfume, Geboy Mujaer hasta Sambalado con una coreografía enérgica. También estropeó a la audiencia con la canción india Ram Chahe Leela y la canción de Medio Oriente Ya Tab, agregando color al escenario esa noche.

Al comienzo de la aparición, la audiencia se sorprendió por la presencia del niño William como el amigo del dueto secreto de Ayu. La acción del escenario que originalmente fue matizada romántica, luego se convirtió en un momento de emoción cuando Bilqis, la princesa Ayu, subió al escenario interpretando al piano y al dúo con su madre. La calidez y la cohesión de los dos hicieron que la audiencia se alejara con lágrimas.

«Gracias hijo, por satisfacer la solicitud de la madre de aparecer jugando al piano. Aquí está Bilqis Khumairah Razak», dijo Ayu Ting Ting con lágrimas de emoción.

Andre Taulany estuvo presente en este concierto, mostrando apoyo directo como el mejor amigo de Ayu. No solo un dúo con Ayu, Andre también revivió la atmósfera con una variedad de bromas durante casi 10 minutos.

La audiencia fue provocada nuevamente para balancear cuando la Reina de DePok era una mortal dúo con El Corona, girando en el escenario a través de la mezcla de mi canción, viuda y pescado en el estanque. Los momentos históricos también ocurrieron en la cima del evento, con la presencia de un dueto de crossgeneración Ayu Ting con su ídolo, el rey Dangdut Rhoma Irama y la banda de Soneta, cantando la reunión de la canción y solo tú. La sorpresa se hizo más completa cuando el rey Dangdut con Soneta Band abrió la apariencia al traer los éxitos de BTS titulado Butter, presentando un toque único de Dangdut y K-Pop.

Esta colaboración no es solo un símbolo de la música de Dangdut, sino también el honor de Ayu con la raíz y la historia del género que la ha planteado.

La carrera suave y el éxito de este evento también es inseparable de la sólida cooperación entre el comité organizador profesional y las fuerzas de seguridad, así como del completo entusiasmo de la comunidad. La presencia del alcalde de DePok, Sopian Suri, que ayudó a proporcionar pleno apoyo de la fase de preparación a la implementación, aumentando el entusiasmo de todo el equipo y asegurando que el evento fuera sin problemas.

El éxito de su implementación reiteró que la música de Dangdut no es solo el entretenimiento, sino una parte importante de la identidad y el orgullo de la cultura indonesia.