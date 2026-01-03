Ratón hembra da a luz a nueve crías sanas tras misión espacial en China







Después de una misión de 14 días a bordo La estación espacial chinaUna ratona ha logrado traer a la Tierra una camada de nueve cachorros sanos. El nacimiento marca una gran victoria para la biología espacial.

Como parte de la misión Shenzhou-21, los cuatro ratones fueron enviados a la Estación Espacial Tiangong el 31 de octubre. Poco después de regresar el 14 de noviembre, uno concibió y dio a luz a nueve crías el 10 de diciembre.

Con seis de sus crías prosperando, la misión confirma que los viajes espaciales de corta duración no afectan negativamente a la reproducción de los mamíferos.

