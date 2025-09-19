Ratas PRABOWO en Hambalang, discutir la pared gigante del mar a la yuca

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Presidiendo una reunión limitada con las filas de ministros en el campo económico y otras agencias relevantes en Hambalang, Bogor, West Java, el jueves 18 de septiembre de 2025.

El Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya dijo que la reunión discutió varios problemas estratégicos en los sectores agrícolas, energéticas e infraestructuras.

En el sector agrícola, la palabra Seskab TeddyEl gobierno pronto tomará una política especial.

«En el sector agrícola, el gobierno adoptará inmediatamente políticas para resolver problemas relacionados mandiocaCassava y Tapioca, que involucran gobiernos locales y actores de la industria y prestan atención al bienestar de los agricultores «, dijo Seskab Teddy.

No solo eso, en la reunión, el presidente Prabowo también discutió el tema de la energía.

«Mientras que en el sector energético, la discusión se centra en el mecanismo de importación de etanol y la producción de caña de azúcar o melaza y el suministro de electricidad rural con energía de células solares», explicó.

Prabowo en la ocasión también instruyó a su personal relacionado con el suministro de electricidad rural.

«El presidente ordenó y entre hacer un prototipo de electricidad rural basada en la energía solar. Este prototipo se construirá en varias regiones y está dirigido a funcionar dentro de 3-5 meses», dijo Seskab Teddy.

Mientras tanto, la agenda del gran desarrollo de infraestructura también se discutió en la reunión. Uno de ellos está relacionado con el plan de desarrollo pared de mar gigante.

«Otro problema discutido es el plan y la financiación del desarrollo del muro gigante del mar que tendrá un impacto en alrededor de 50 millones de personas alrededor de la costa norte (Pantura) de Java», dijo Seskab Teddy.