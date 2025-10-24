Rastros de la Tierra antes de que se encontrara la Tierra.







Los científicos han descubierto rastros excepcionalmente raros de la «protoTierra», la versión antigua de nuestro planeta que existió hace unos 4.500 millones de años. Esta Tierra primitiva se formó antes de que una colisión masiva cambiara para siempre su composición y creara el mundo que conocemos hoy. Los resultados proporcionan nuevos conocimientos sobre los materiales de construcción originales que dieron forma a la Tierra.

Hace miles de millones de años, el sistema solar comenzó como una nube arremolinada de gas y polvo. Con el tiempo, este material se aglomeró formando los primeros meteoritos. Estas primeras rocas espaciales finalmente se fusionaron para crear la protoTierra y los otros planetas que orbitan alrededor del Sol. Durante sus primeros días, la Tierra era un mundo volcánico fundido. Menos de 100 millones de años después, un objeto del tamaño de Marte chocó con él en un dramático “impacto gigante”. El evento borró casi toda la química inicial del planeta.

