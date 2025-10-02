VIVA – Rasmus Hojlund Convertirse en un héroe Napoli Al derrocar a Sporting CP con una puntuación de 2-1 en Campeón de la liga. El delantero danés anotó dos goles y al mismo tiempo explicó el significado de la celebración que había cosechado el centro de atención.

Hojlund abrió la ventaja de Napoli en el minuto 36. Rápidamente dio la bienvenida al cebo maduro Kevin de Bruyne Y conquistando el portero deportivo, Rui Silva.

Sporting había igualado a través de la penalización de Luis Suárez en la segunda mitad. Pero el dúo de Bruyne y Hojlund devolvieron la fruta dulce. En el minuto 79, Hojlund completó con éxito la Cruz de De Bruyne con un cabezazo para garantizar la victoria de las tropas de Antonio Conte.

Esta victoria también se suma al impresionante registro de Hojlund desde la Cuaresma del Manchester United. Napoli mismo seguramente percibirá la transferencia del delantero por valor de Rp760 mil millones en el próximo verano.

El centro de atención conduce a la celebración de Hojlund. Después de anotar, se lo vio señalando el símbolo de la Liga de Campeones y el símbolo de Napoli en su camiseta. La acción fue interpretada por algunos partidarios del Manchester United como una sátira para su antiguo club.

Sin embargo, Hojlund afirmó que la celebración era puramente una expresión de felicidad jugando con Napoli en la Liga de Campeones.

«Hice eso porque estaba feliz de poder defender a Napoli en la Liga de Campeones. Realmente me gusta marcar goles en Europa», dijo Hojlund.

Además, el o 22 años también elogió especial a Kevin de Bruyne, quien dos veces le dio una asistencia en el partido.

«Jugar con jugadores como Kevin es algo muy especial. Una vez jugué con muchos grandes jugadores en el Manchester United, pero Kevin tiene una calidad extraordinaria. Es una leyenda, el ganador de muchos títulos. Mi trabajo es solo buscar espacio, el resto enviará el balón allí mismo», dijo Hojlund.

Con esta gloriosa actuación, Hojlund demostró cada vez más que redescubrió su nitidez en Napoli. Mientras que De Bruyne demuestra que sigue siendo un regulador de los ataques de clase mundial que pueden levantar el juego de sus compañeros de equipo.