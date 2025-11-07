Rara viste toda de rosa dice que quiere conquistar la lluvia en el concierto de BLACKPINK, internautas: quieren verlo gratis

Jacarta – El concierto BLACKPINK WORLD TOUR 2025: DEADLINE en el Estadio Principal Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, no solo dejó euforia por las actuaciones de Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé.

Detrás de la emoción, surgió una historia única que se convirtió en tema de conversación entre los internautas: la emergencia. rara Istiati Wulandari, una figura conocida por el público como el «encantador de la lluvia», fue supuestamente expulsada por la seguridad del concierto. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Un vídeo subido por la cuenta de TikTok. @Babunya_Mbajon muestra la figura de Rara vistiendo una camisa rosa brillante, caminando por el área de GBK. En la narración del video, se afirma que Rara admitió ser el responsable de la lluvia del concierto de BLACKPINK e intentó ingresar al área interior sin una tarjeta de identificación oficial del promotor. Desafortunadamente, su acción no duró mucho: finalmente la seguridad le pidió que se fuera.

«¿Le gustaría saber acerca de alguien que ayer afirmó ser un encargado en BP? Y terminó siendo expulsado por la seguridad de BP», escribe la narración en el vídeo, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

«Es una pena que de repente se haya colado en el lugar con un truco como un encantador de lluvia. No llevaba una tarjeta de identificación, no llevaba una pulsera para volver a casa… rara raraaa», añade el relato en el pie de foto.

En otro vídeo que circula se puede ver la conversación de Rara con uno de los agentes de seguridad del concierto.

«Me enviaron una foto y luego la deslicé. Dije que el segundo día podría venir», dijo Rara.

«Sí, eso es todo, hermana, sólo espera en el frente», respondió el oficial de seguridad.

La acción de Rara inmediatamente provocó una ola de comentarios de los internautas. Mucha gente pensó que sus acciones fueron excesivas, algunos incluso lo acusaron de simplemente querer ver un concierto gratuito.

«Quiero usar la ruta Rain Pawang gratis. No bromees, Mba Rara», escribió un internauta.

«Solo usa ropa para ver un concierto, no como si quisieras protegerte de la lluvia», dijo otro internauta.

«No es él, el señor Autangante la critica», afirman los vecinos.

Unas horas más tarde, la cuenta de TikTok @indhieyy también subió un video similar y presentó comentarios de alguien que decía ser el hijo del manejador oficial de lluvia designado por el promotor. En sus comentarios, enfatizó que su padre estuvo de servicio durante los dos días del concierto de BLACKPINK, no Rara.