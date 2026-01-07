Rara vez se realizan, estos 5 hábitos laborales dificultan aumentar su puesto y salario en 2026

Jacarta – Al comenzar el nuevo año, la mayoría de los trabajadores comienzan a regresar a la oficina después de pasar unas largas vacaciones. Pues bien, el inicio de año suele estar marcado por el optimismo y nuevas ganas de conseguir objetivos.

Lea también: Eche un vistazo a los 10 trabajos más estresantes en 2026, ¿es el suyo una profesión?



Si quieres una actualización carreralo que necesitas es reducir hábitos trabajar lo cual es menos efectivo y en realidad te hace «caminar en el lugar».

Lanzando desde El diarioMiércoles 7 de enero de 2026, aquí hay cinco hábitos de trabajo que deberían abandonarse en 2026, para que pueda trabajar de manera más concentrada y efectiva.

Lea también: Samsung Gaspol IA



1. Rechazar la evaluación y desarrollar

Lea también: Era productiva: difícil encontrar trabajo, ¡hay un rayo de esperanza para los desempleados!



2026 es cuando volverás a tener el control. Los objetivos y la flexibilidad son importantes, pero las percepciones que otras personas tienen de usted son igualmente importantes. Ya sea que crea que es justo o no, su marca recibe forma profesional en tiempo real. Cada correo electrónico, cada reunión a la que asistes, cada conversación moldea la impresión que otras personas tienen de ti.

Para averiguarlo, pruebe un ejercicio sencillo: seleccione una persona influyente en el trabajo. Escribe tres palabras que creas que usarían para describirte y luego tres palabras que esperas que usen. Su plan de desarrollo para el año es la brecha entre esas dos listas.

2. Ignorar AI

No es necesario ser un experto en aprendizaje automático para seguir siendo relevante, pero es importante aceptar que la IA es ahora una capa en todos los trabajos, no solo una categoría especializada. La IA está cambiando roles en finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing, investigación, servicio al cliente y todas las áreas.

la diferencia informa que casi el 80 por ciento de las empresas en Irlanda ahora necesitan mejorar sus habilidades digitales para mantenerse al día con el cambiante mundo laboral. Las personas que prosperarán en 2026 no serán aquellas que intenten convertirse en expertos en IA de la noche a la mañana, sino aquellas que aprendan a utilizar las herramientas de IA con confianza, inteligencia y ética. La alfabetización en IA será tan fundamental como lo fue alguna vez la alfabetización en correo electrónico. La resistencia es en realidad un gran riesgo.

3. No te preocupes por las habilidades sociales

Para aumentar la influencia, agudice su comunicación. La comunicación poco clara limita su carrera. Mensajes prolijos, informes confusos, presentaciones que tardan cuatro minutos en llegar al punto, todo erosiona silenciosamente su autoridad. Los líderes siempre valoran más las habilidades de comunicación que las habilidades técnicas. Se pueden enseñar habilidades técnicas, pero la capacidad de comprender a su audiencia, organizar sus pensamientos y transmitirlos con claridad siempre es un ganador.