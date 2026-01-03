Rara vez mucha gente lo sabe, así es como se tratan los órganos íntimos masculinos que se encogen

VIVA – Tamaño órganos íntimos masculinos Siempre ha sido un flagelo para algunas personas. De hecho, un estudio publicado en JAMA Network Open en el que participaron 4.109 hombres en los Estados Unidos encontró que alrededor del 26,4 por ciento de los hombres admitieron estar insatisfechos con el tamaño de sus órganos íntimos.

Pero no te preocupes, un médico radicado en Nueva York ha revelado que existe una forma que puede ayudar con esta afección. La condición conocida como encogimiento del pene o encogimiento del pene, además de ajustar la dieta, otra acción importante para superarlo es hacer ejercicio.

«Asegúrese de llevar un estilo de vida saludable. Consuma alimentos nutritivos, reduzca el alcohol, especialmente la cerveza, porque la cerveza puede reducir los niveles de testosterona. Y, por supuesto, comience a hacer ejercicio. Además del entrenamiento cardiovascular y de fuerza, también es importante incluir el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico en su rutina diaria», dijo, citado en la página. ladibleDomingo 4 de enero de 2026.

Según Lipnitsky, el deporte en cuestión es el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico. Dijo que el ejercicio puede ayudar a aumentar el flujo sanguíneo al pene, previniendo así potencialmente la reducción de tamaño.

«Este ejercicio también puede mejorar la calidad de las erecciones y prevenir problemas de disfunción eréctil», explicó.

Agregó que los ejercicios del suelo pélvico se pueden aprender a través de videos guiados y sugirió usar ropa interior que no sea demasiado ajustada.

Tres ejercicios para los músculos del suelo pélvico que puedes probar

1. Ejercicios básicos de Kegel

Apriete los músculos del suelo pélvico y manténgalos así durante 3 a 5 segundos, luego relájelos durante el mismo período. Repita de 10 a 15 veces, tres veces al día.

2. Contracciones Rápidas (Pulsos Rápidos)

Apriete y suelte rápidamente los músculos del suelo pélvico durante 10 segundos.

3. Ejercicio de puente

Acuéstese boca arriba, doble las rodillas y luego levante las caderas mientras contrae los músculos del suelo pélvico. Manténgalo presionado durante 10 segundos y luego bájelo nuevamente.

Otras causas de que el pene se encoja con el tiempo

De fumar

Las sustancias químicas de los cigarrillos, como la nicotina y el monóxido de carbono, hacen que los vasos sanguíneos se estrechen y reduzcan el flujo sanguíneo, dijo Kanani a The Sun. Añadió que fumar también reduce la producción y disponibilidad de óxido nítrico, una sustancia importante para la dilatación de los vasos sanguíneos y el proceso de erección.