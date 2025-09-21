Raqueta sexual revestida en Palghar; 3 mujeres rescatadas, gerente del hotel celebrado







La policía en el distrito de Palghar de Maharashtra ha rescatado a tres mujeres que supuestamente fueron forzadas a la prostitución en un hotel, dijeron las autoridades el domingo. El gerente de 39 años del hotel, un nativo de Patiala en Punjabha sido arrestado.

Según la agencia de noticias PTI, que actúa en un aviso, los equipos de la rama del crimen local y la celda inmoral de prevención de tráfico de personas llevaron a cabo una redada en el hotel en el área de Boisar el 18 de septiembre.

Según un oficial de policía de la estación de policía de Boisar, las investigaciones revelaron que el gerente había estado atrayendo a las mujeres prostitución y estaba usando los ingresos de su explotación para financiar su sustento.

Se ha registrado un FIR y se está realizando una mayor investigación.

El gerente fue arrestado y reservado bajo secciones relevantes de la Ley de Bharatiya Nyaya Sanhita y la Ley de Tráfico Inmoral (Prevención), dijo.

Según la agencia de noticias PTI, las mujeres rescatadas han sido trasladadas a un centro de rehabilitación y atención, agregó la policía.

Maharashtra: el hombre de Taloja mata a la hija de un amigo por disputa financiera personal

Un horrible asesinato en Casas Dejó a los residentes conmocionados después de que un hombre de 45 años supuestamente mató a la hija de 17 años de su amigo. Según los informes, el acusado, que ha sido arrestado, actuó por disputas económicas y personales de larga data con la familia de la niña, dijo la policía.

Según la policía de Navi Mumbai, el acusado y el padre de la niña alguna vez fueron amigos cercanos. «El motivo está relacionado con los problemas económicos y personales. No fue un acto repentino, sino las consecuencias de una relación tensa entre las dos familias», dijo un oficial.

Los lugareños, sin embargo, afirman que hace años, el acusado había prometido la mano de su hijo en matrimonio con la hija de su amigo. Pero cuando la niña cumplió 17 años, su padre supuestamente retrocedió, objetando al niño desempleado y un borracho. Se dice que esto humilló al acusado. Mientras la policía está minimizando este ángulo, las fuentes insisten en que fue un gran desencadenante detrás del crimen.

Mumbai: Made Man Hold por extorsionar a una mujer de 75 años en Knifepoint

El Maladilla La policía ha registrado un caso contra un hombre de 60 años por presuntamente amenazar a una mujer de 75 años en Knifepoint y extorsionar a Rs 5 lakh de ella.

Según fuentes policiales, la demandante, una ama de casa que reside en Sundarnagar, Malad, informó que el acusado, Balkrishna Joshi, de 60 años, visitó su casa y la enfrentó por supuesta supuesta difamación en su grupo de personas mayores, con un cuchillo en el cuello y exigiendo Rs 5 Lakh.

Por miedo, la víctima entregó su cadena de oro, brazaletes y anillos, con los que el acusado huyó.

«Inicialmente, la demandante se abstuvo de presentar un caso, esperando que se devuelvan las joyas, pero ella se acercó a la policía cuando no se hizo restitución», dijo un oficial.

La mujer, que vive sola, está asociada con un grupo de personas mayores. El grupo a menudo organiza actividades de canto y otros programas para personas mayores. El demandante entró en contacto con el acusado, que también formó parte del mismo grupo y solía participar en estas actividades. El oficial dijo que algo ocurrió entre ellos, lo que hizo que el acusado se sintiera humillado.

La policía de Malad ha reservado al acusado bajo cargos relevantes de extorsión e intimidación criminal, y policía están buscando activamente al acusado, dijo el oficial.

(Con entradas PTI)





