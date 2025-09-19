Raqueta de cibercrimen de la policía de Punjab Bust Bust, 38 arrestados







Punjab La policía ha arrancado una raqueta de fraude cibernético interestatal y arrestó a 38 personas de un resort durante una redada, dijeron las autoridades el viernes.

La redada fue realizada conjuntamente por equipos de Kapurthala Cyber ​​Cell and City Police Station, Phagwara, el jueves por la noche, dijeron.

Los acusados ​​arrestados, incluidas algunas mujeres, fueron llevadas a Kapurthala en un autobús. El acusado pertenece a Punjab, Nueva DelhiNagaland, Jammu y Cachemira, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Gujarat, West Bengal, Haryana, Odisha, Jharkhand y Maharashtra, dijo la policía.

Según fuentes policiales, el grupo estaba defraudando a las personas en los Estados Unidos y Canadá con el pretexto de ofrecer soluciones de software. Hackearían dispositivos electrónicos de personas desprevenidas.

Uno de los acusados, que supuestamente dirigió la raqueta, alquiló las instalaciones del resort y contrató a algunas personas para administrar el centro de llamadas ilegales, dijeron las fuentes.

Según un ABETO Registrados en las primeras horas del viernes, los arrestos se realizaron bajo disposiciones relevantes de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), incluida la trampa y la Ley de Tecnología de la Información.

La policía recuperó 40 computadoras portátiles, 67 teléfonos móviles y Rs 10 lakh en efectivo durante la redada.

