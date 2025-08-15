Rapbn 2026 debe ser para la gente

Yakarta, Viva – Jefe DPR RI Señora. Recordó al gobierno que el proyecto de presupuesto para el presupuesto estatal (RAPBN) 2026 está realmente dirigido a los intereses de las personas. Puan enfatizó, presupuesto estatal No puedo ser solo una fila de números en papel.

«El parlamento indonesio supervisará que el Rapbn 2026 está realmente dirigido a el pozo de la genteNo solo un número «, dijo Puan en el discurso de apertura del período de sesión de la Parlie DPR RI 2025-2026 en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

Hizo hincapié en la importancia de la asignación del gasto estatal productivo, justo en el objetivo, y tuvo un impacto directo en la comunidad. Puan dijo que el DPR supervisará críticamente cada puesto de compras, comenzando desde la etapa de planificación hasta la realización en el campo.

Según Puan, el RAPBN debe ser un instrumento para reducir la brecha entre las regiones y alentar desarrollo equitativo.

«El presupuesto del estado debe ponerse del lado de la gente, fortalecer los servicios públicos y crear igualdad económica», dijo.

También ofende la importancia de mantener el equilibrio fiscal. Le recordó al gobierno que continúe manejando el déficit de presupuesto y financiamiento, al tiempo que garantiza que el crecimiento económico permanezca despierto.