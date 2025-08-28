Rantis Brimob Lindas Ojol, tendencia TEMA TEMA POLICÍA DE LA POLICÍA DE MATILLADA en X!

Yakarta, Viva – La ola de ira pública nuevamente coloreando el ciberespacio después de dos taxistas de motocicletas en línea (ojol) Runpido por vehículos tácticos o pertenencia rantis Brote En el área de Pejompongan del centro de Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Se informó que una de las víctimas, Affan Kurniawan, murió, mientras que su colega, Moh. Umar Amirudin, todavía en estado crítico en el hospital.

El incidente ocurrió cuando la demostración rechazó una serie de políticas de DPR para conducir al caos. En el video que circulaba, en medio de una situación cálida, Rantis Brimob estaba acelerando y corriendo sobre el conductor de OJOL que estaba en el sitio de acción.

Identidad y condición de la víctima

El presidente del Presidium Nacional de la Coalición OJOL, Andi Kristianto, confirmó que dos víctimas eran socios conductores de OJOL. Affan Kurniawan ciertamente murió después de ser aplastado por Rantis, mientras que el MOH. Umar Amirudin sufrió heridas graves y ahora está siendo tratado intensamente en el hospital.

«Sí, en nombre de Affan murió, la víctima fue aplastada. En la actualidad, el cuerpo fue enterrado en RSCM, Senen, Central Yakarta. Mientras Umar todavía estaba en estado crítico debido a lesiones graves», dijo Andi el jueves por la noche.

Andi enfatizó que su partido no permanecería en silencio. La Coalición Nacional de Ojol exigirá la responsabilidad total de la policía por la tragedia que sucedió a los conductores.

«Condenamos firmemente las acciones de seguridad tomadas por la Policía Nacional el 28 de agosto de 2025, lo que resultó en la muerte de nuestro colega. Exigimos que este incidente fuera investigado a fondo», dijo.

Onda de ira en el ciberespacio

Esta tragedia se convirtió rápidamente en una conversación amplia en las redes sociales, especialmente en la plataforma X (anteriormente Twitter). El hashtag #polikan Kill ocupó el tema de tendencia nacional solo unas pocas horas después del incidente. Miles de ciudadanos generan su ira, llamando a la acción de las autoridades esta vez una forma de violencia que ya no podría ser tolerada.

«Realmente enojado Anji ** !!!! En el pasado, estaba manteniendo la provocación para la policía, pero esta vez el conductor de Ojol hasta que alguien murió y usted era Linds, heiii la policía asesina,«Escribe un usuario X.

La expresión del dolor también fluyó profusamente. «Nuestro amigo de Ojol triturado Brimob Car murió en RSCM, con suerte el difunto Husnul Khotimah «, escribió otros ciudadanos.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron duros, incluso acusaron a la policía como el corazón de sacrificar la vida de las personas. «Tienes el corazón para hacer un oficial de policía asesino. Ayer mataste a muchas víctimas, ¡ahora agregaste víctimas de OJOL! ¡Esa es la vida humana, woy! » exclamó otro comentario.

Cuando se creó este artículo, el hashtag #Polikan Kill había sido una mierda más de 13.6 mil veces por los usuarios de X.