Rano Karno sugirió que hay un sistema abierto y cerrado como en los Países Bajos

Yakarta, Viva – Vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno Proponer en orden puente En el área de Yakarta, el sistema abierto está diseñado como un país Holandés. Uno de los beneficios es para el proceso de dragado Sungai que es uno de los principales esfuerzos para superar la inundación de Yakarta.

«Tal vez se me considera bromear, trato de diseñar un puente que pueda abrir y cerrar. Porque en los Países Bajos el puente es la función de abrir y cerrar.

Vicegobernador de DKI Jakarta, Rano Karno

Rano dijo que uno de sus programas prioritarios con el gobernador de Yakarta, Pramono Anung era un dragado de río.

Sin embargo, el espacio limitado en Yakarta es a menudo un obstáculo, especialmente porque el equipo pesado es difícil de ingresar a la ubicación de dragado.

Por lo tanto, con el puente abierto y cerrado, el equipo pesado será más capaz de llegar a ubicaciones remotas, para que el proceso de dragado pueda funcionar de manera más eficiente.

«Significa que todo debería ser (dragado). Hay en áreas pequeñas, es un equipo de transporte técnico o herramientas de dragado que entramos allí, la dificultad es extraordinaria», dijo.

Con respecto a la propuesta, Rano admitió que había transmitido al jefe de la oficina de recursos hídricos de DKI Yakarta (SDA), Ika Agustin.

Ese es uno de los técnicos que ofrecí al jefe de SDA. Significa así, ese ya es un programa del gobernador del vicegobernador. El dragado es obligatorio «, dijo.

En el futuro cercano, Rano también afirmó que iría a los Países Bajos e invitaría al gobierno holandés a trabajar juntos en la construcción de Yakarta.

«Espero ir a los Países Bajos este octubre. Ya somos una ciudad hermana con Rotterdam. Invitaremos la cooperación», dijo Rano.