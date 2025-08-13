Rano Karno se aseguró de que no hubiera extorsión en el proceso de reclutamiento de Damkar

Yakarta, Viva – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta prohíbe los gravámenes ilegales en los recibos de trabajo para otros proveedores de servicios individuales (PJLP) de rescate (Gulkarmat).

Leer también: 1,000 vacantes de trabajo de Damkar se abren oficialmente, ¡aquí están los términos y el flujo de registro!



«(Pungli) lo evitamos. Así que endurecimos este PJLP. Entonces, lo que determina más adelante es el gobernador y el vicegobernador», dijo el vicegobernador de Yakarta, Rano Karno en el Ayuntamiento de Yakarta, martes.



Ilustración de los oficiales de lucha contra incendios de DKI Yakarta (Damkar)

Leer también: Rano Karno sugirió que hay un sistema abierto y cerrado como en los Países Bajos



El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta ha abierto el reclutamiento de la provincia de DKI Jakarta Fire and Rescue PJLP con un total de 1,000 formación.

Reclutamiento bomberos (Damkar) Esto se hace abiertamente a través de sistemas en línea (en línea) y gratuitos.

Leer también: El reclutamiento de 1,000 oficiales de Damkar de Yakarta abrirá mañana, el estado del empleado por contrato no es ASN



Las necesidades de formación de los oficiales de Damkar de este año se extienden en cinco áreas administrativas de la ciudad, a saber, la Formación West Yakarta 202, Central Yakarta (187), South Yakarta (211), East Yakarta (219) y North Jakarta hasta 181 formaciones.

La recepción del nuevo personal de Damkar se llevó a cabo porque la cuota faltaba mucho en Yakarta. Del total de 267 aldeas en Yakarta, actualmente solo hay 170 bomberos.

En cuanto al personal, actualmente Yakarta tiene alrededor de 4.000 personas, a pesar de que sus necesidades ideales alcanzan de 10,000 a 11,000 personas.

Los principales requisitos en este reclutamiento son los ciudadanos indonesios de entre 18 y 35 años, preferiblemente tener una tarjeta de identidad DKI Jakarta (KTP).



Damkar oficiales mientras extinguen el campus de bomberos Uin Sts Jambi

Luego, para el registro y la carga de documentos de solicitud se pueden realizar en línea a través de los siguientes enlaces de acuerdo con la región:

West Yakarta:

https://linktr.ee/pjlpdamkarjb2025 o https://s.id/pjlpdamkarjakbar2025

East Yakarta:

https://linktr.ee/pjlpdamkarjt2025 o https://s.id/pjlpdamkarjaktim2025

South Yakarta:

https://linktr.ee/pjlpdamkarjs2025 o https://s.id/pjlpdamkarjaksel2025

Central Yakarta:

https://linktr.ee/pjlpdamkarjp2025 o https://s.id/pjlpdamkarjakpus2025

North Yakarta:

https://linktr.ee/pjlpdamkarju2025 o https://s.id/pjlpdamkarjakut2025. (Hormiga)