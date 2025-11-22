Rano Karno pide que se investigue a fondo la raíz del problema en el caso de la explosión del SMAN 72

Jacarta – Vicegobernador de DKI Yakarta rano karno solicitar que los casos de acoso escolar que se produzcan en SMAN 72 Yakarta que supuestamente dio lugar a la acción explosión en la escuela fue investigado a fondo para que no suceda algo similar en el futuro.

«Tenemos que encontrar la raíz del problema y he ordenado al Servicio de Salud y al Servicio de Educación que lo investiguen a fondo para que esto no vuelva a suceder», dijo Rano en el «Inicio de la Campaña contra la violencia contra mujeres y niños de 16 días en 2025» en Yakarta, el sábado.

Según él, lo sucedido debería ser un ejemplo para todos y todos deberían estar más alerta porque nunca antes se había esperado la explosión de una bomba casera realizada por uno de los estudiantes del SMAN 72.



El presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta fue encontrado tirado cerca de armas

Hasta ahora, dijo, el niño estaba siendo tratado por separado en el Hospital de la Policía Nacional, mientras que los otros niños estaban siendo tratados en el Hospital Islámico de Yakarta.

Rano afirmó estar triste por lo sucedido en SMAN 72 Yakarta. De hecho, cuando ocurrió el incidente, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, acudió inmediatamente a la escuela, mientras él iba al hospital para verlo. víctima explosión.

«Pagaremos por los niños víctimas hasta que se recuperen, incluidos los estudiantes cuyo tratamiento ambulatorio será pagado», dijo.

Anteriormente, Polda Metro Jaya dijo que el niño en conflicto con la ley (ABH) que llevó a cabo la explosión en SMAN 72 Yakarta era previamente sospechoso de comprar explosivos en línea.

Este hecho fue transmitido por el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto en su declaración del viernes 21 de noviembre de 2025, tras realizar un examen al padre de ABH.

«Sí, es así (comprar en línea), porque los padres son los que reciben (el paquete)», dijo Budi.

Explicó que sus padres no sospechaban del paquete porque ABH admitió que el paquete era para actividades extracurriculares en la escuela.



Se sospecha que la bomba fue encontrada en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta.

«Los paquetes recibidos eran para actividades extraescolares. Por lo tanto, tampoco hay sospechas por parte de la familia», dijo Budi. (Hormiga)