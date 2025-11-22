Rano Karno niega que muchos estudiantes de SMAN 72 quisieran cambiar de escuela después de la explosión

Jacarta – El vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno, negó mucho alumno SMAN 72 Yakarta que quiere mudarse de la escuela en el área del complejo TNI AL Kodama en el distrito de Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, después del caso explosiónel viernes 7 de noviembre de 2025.

«En realidad no es así», dijo Rano en Yakarta el sábado.

Admitió que hubo conversaciones con los padres cuyos hijos se encontraban en un estado bastante grave como consecuencia de la explosión. El padre preguntó si su hijo podía cambiar de escuela. Aparte de eso, su casa y su escuela también están bastante lejos.

Rano también invitó a su hijo a mudarse a otra escuela y su grupo estaba dispuesto a ayudar.

Hasta ahora, continuó, todos los estudiantes de SMAN 72 Yakarta básicamente todavía quieren estudiar en esta escuela. «No, quieren seguir estudiando allí», dijo Rano.

Aunque estos niños están afectados psicológicamente, el equipo de psiquiatras del gobierno provincial de DKI Yakarta y otras agencias siguen brindando asistencia. asistencia.

«Todos bajaron para brindar apoyo psicológico», dijo.

Mientras tanto, la directora de SMAN 72 Yakarta, Tety Helena Tampubolon, confirmó lo que dijo el vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno, sobre la cuestión de los estudiantes que se mudaron de su escuela después del desafortunado incidente.

«Esa es una cuestión falsa», dijo.

Admitió que hubo padres que inicialmente temieron que se alterara el estado psicológico de su hijo y le pidieron que se mudara. Sin embargo, después de que los niños recibieron asistencia, quisieron quedarse en SMAN 72 hasta que se graduaran. (Hormiga)