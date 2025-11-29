Rano Karno impulsa la visión de la ciudad del cine de Yakarta en el mercado JAFF

Vicegobernador de Yakarta y actor veterano rano karno usó un Mercado JAFF panel en Yogyakarta para esbozar un plan para posicionar la capital como un centro cinematográfico global antes de su 500 aniversario en 2027, declarando: “Es hora”, mientras pedía un esfuerzo coordinado para hacer de Yakarta una ciudad amiga del cine.

“Yakarta cumplirá 500 años en 2027. Entonces, ¿qué podemos crear para celebrarlo?” -Preguntó Karno. Junto con Andi Boediman, productor y director ejecutivo de Ideosource Entertainment, asociación de productores de Indonesia. APROFI El presidente Edwin Nazir y el director Ernest Prakasa, el panel discutió el futuro de la industria cinematográfica y el ecosistema cinematográfico de Indonesia, específicamente en Yakarta.

Karno propuso una tesis sobre las formas en que Yakarta, como ciudad, puede cumplir un mayor propósito en el cine y ampliar sus experiencias culturales en sus esfuerzos por convertirse en una ciudad global. «La celebración del 750.º aniversario de Ámsterdam tardó tres años en prepararse y, sin embargo, no hemos hecho nada para preparar el 500.º aniversario de Yakarta. Sueño con que esta ciudad se desarrolle como una ciudad del cine; por lo tanto, existe un deber político de establecer Yakarta como tal». Karno presentó la idea de desarrollar la identidad urbana de Yakarta a través de sus experiencias cinematográficas, nombrando el conjunto de aspiraciones como «Yakarta: Ciudad del Cine».

Karno explicó que en los esfuerzos por cumplir tales aspiraciones, la ciudad tiene que pasar por una serie de procesos de colaboración. Comenzó con la presencia en la ciudad de Yakarta de varios eventos relacionados con el cine a nivel internacional, como el Festival de Cine de Cannes, el Festival Internacional de Cine de Busan y una asociación estratégica con la Motion Pictures Association Asia-Pacific. Yakarta también alberga varios eventos de proyección de películas, como la Semana de Cine de Yakarta y el Cine Mundial de Yakarta.

«Por definición de la ley, Yakarta ocupa la posición de epicentro económico de la nación y ciudad global», dijo. Karno comprendió lo que hace que una ciudad global sea una ciudad global y definió el potencial de Yakarta para convertirse en una ciudad apta para el cine. El programa tiene como objetivo promover Yakarta como una ciudad en la que vale la pena invertir para películas a través de sus diversas ubicaciones revitalizadas para el potencial de rodaje, y proyectar películas y ampliar diversos eventos relacionados con el cine.

Boediman presentó los resultados de su investigación sobre la industria cinematográfica de Indonesia. «Hablé con muchos cineastas y personas que trabajan en el cine para entender cómo mejorar la política cinematográfica en Indonesia», dijo Boediman. «El mercado indonesio se ve increíble en este momento. La industria cinematográfica local tiene una participación de mercado del 65% el año pasado, en comparación con solo el 45% en 2019. Indonesia actualmente se encuentra en la lista de las 10 principales cuotas de mercado cinematográfico local del mundo».

«En 2016, Indonesia recibió una Lista de Inversiones Negativas que tuvo un gran impacto en la política cinematográfica aquí. Dio luz verde a la inversión extranjera en el cine, expandiendo masivamente la audiencia en un año. Continuó creciendo cada año hasta la pandemia, pero también experimentó una recuperación posterior a la crisis», añadió.

Boediman también mencionó el papel de las instituciones cinematográficas indonesias en toda la industria, ya que refleja una fragmentación coordinada. Debido a la superposición de mandatos, las coordinaciones informales y la reestructuración impulsada políticamente, a su vez crea programas temporales y prioridades cambiantes que obstaculizan la implementación sostenida y la continuidad de las políticas a largo plazo.

Él cree que el modelo institucional para la coordinación de la industria sostenible debería centrarse en una comisión cinematográfica local que opere como coordinadora de un ecosistema cinematográfico regional. Esta idea es similar al programa que propone el gobierno de Yakarta con un comité cinematográfico, designado para apoyar y facilitar las producciones cinematográficas a nivel regional. Ambos programas presentados tienen como objetivo desarrollar la industria creativa, específicamente en el cine, para crear una interconectividad sostenida del cine y la cultura en la vida cotidiana de los indonesios.