Rano Karno enfatizó que la esencia de las áreas libres de fumar no es la discriminación contra los fumadores, sino…

Jacarta – Vicegobernador de DKI Yakarta, rano karno dice esencia Área para no fumadores (KTR) no se trata de discriminación ni de prohibición total de fumar.

Más bien, dijo, otorga a todos los residentes de Yakarta los mismos derechos al aire limpio y a un medio ambiente saludable, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños.

«(Estas son) comunidades especialmente vulnerables como niños, mujeres embarazadas y ancianos», dijo Rano Karno en la reunión plenaria del DPRD de DKI Jakarta en el centro de Yakarta, citado de ANTARA, el martes 23 de diciembre de 2025.

Rano explicó que el proyecto de Reglamento Regional (Raperda) sobre KTR, que finalmente fue aprobado oficialmente hoy como Reglamento Regional, había tenido en cuenta varios aspectos de manera integral. economía macro.

Esto incluye contribuciones de la industria. cigarrillo así como pérdidas económicas a largo plazo debido a la carga de los costos de salud y la reducción de la productividad ciudadana.

«El ejecutivo cree que con una sociedad más sana, la productividad aumentará y, en última instancia, creará un clima económico más fuerte y sostenible», afirmó.

Anteriormente se informó que la política que rige el KTR en Yakarta sólo tiene la forma de un reglamento de gobierno (pergub). A saber, el Reglamento Gubernamental Nº 75 de 2005 de DKI Yakarta y su modificación del Reglamento Gubernamental Nº 88 de 2010 de DKI Yakarta sobre zonas para no fumadores.

DKI Yakarta es una de las regiones de Indonesia que aún no cuenta con un Reglamento Regional (Perda) sobre KTR junto con varias otras ciudades de las provincias de Aceh y Papua.

De hecho, la Ley de Salud Número 17 de 2023 requiere que los gobiernos regionales determinen e implementen KTR en sus respectivas regiones.

«La estipulación del proyecto de reglamento regional sobre zonas para no fumadores es una forma de compromiso para proporcionar una mayor seguridad jurídica para proteger a las generaciones futuras de Yakarta», dijo Rano.

Añadió que la aprobación del Proyecto de Reglamento Regional sobre KTR por parte del DPRD DKI es un paso concreto para apoyar la transformación de Yakarta hacia una ciudad global que sea más saludable y habitable.