Rano Karno dice que 602.000 residentes de Yakarta participan en juegos de azar en línea

Jacarta – Vicegobernador de DKI Yakarta, rano karno estados con hasta 602.000 residentes DKI Yakarta involucrado juegos de azar en línea (judol).

Lea también: Despertando el espíritu del compromiso juvenil, el gobierno se une para luchar contra el juego en línea



Según datos del Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK), dijo que el valor de la transacción alcanzó los 3,12 billones de rupias.

«Cuando se trata de juegos de azar en línea, aquí están mis datos basados ​​​​en PPATK en Yakarta. Se revela que alrededor de 602.000 residentes de Yakarta están involucrados en juegos de azar en línea, ahora las transacciones alcanzaron los 3,12 billones», dijo Rano en un programa de entrevistas con la Oficina del Fiscal General (Kejagung) en Lapangan Banteng, Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: DKI DPRD recuerda que el presupuesto del programa CCTV no debe ser eficiente, la razón…



Rano explicó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) había retirado la asistencia social (asistencia social) hacia los ciudadanos que participan en juegos de azar en línea. Este es uno de los firmes esfuerzos de su empresa para erradicar el juego en línea.

«5.000 de ellos son beneficiarios de asistencia social, nos vimos obligados a retirar esto. Gastamos un presupuesto para subsidios de asistencia social para KJP, KJMU, BPJS, pero eso no es todo», dijo.

Lea también: Kemkomdigi limpió 3 millones de contenidos negativos en un año, el número 1 es impactante



Rano dijo que el resto de los fondos de asistencia social recibidos se suelen utilizar para judol. Esta brecha es en lo que está pensando el Gobierno Provincial de DKI Yakarta para que se pueda aprovechar la asistencia social, no como un judol.

«Por ejemplo, lo que sacamos fue de KJP 700.000 rupias, de KJMU 600.000 rupias, pero todavía hay alrededor de 15.000 de este dinero de asistencia social que se destinó al juego en línea, esta es nuestra preocupación. Esto es por nombre por dirección, les dimos tarjetas a sus hijos, pero las tarjetas estaban en manos de sus madres y padres. Así que todavía estamos trabajando en cómo hacer esto», dijo Rano.