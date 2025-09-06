Ranking del equipo nacional de Indonesia FIFA después de una victoria aplastante contra Taiwán

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio logró una victoria de deslizamiento 6-0 Equipo nacional de Taiwán en un partido de prueba internacional en el estadio de Bung Tomo Gelora, Surabaya, viernes 5 de septiembre de 2025. Este resultado no solo se suma a la confianza del equipo de Garuda, sino que también tiene un impacto en Ranking de la FIFA.

En este partido, Indonesia puede ganar seis goles sin respuesta gracias a los goles marcados por Jordi Amat (4 ‘), el suicidio de Chao Ming Hsiu (23’), Marc Klok (33 ‘), Eliano Reijnders (38’), Ramadhan Sananta (58 ‘) y Sandy Walsh (60’).

Según los últimos cálculos, Indonesia obtuvo un adicional alrededor de 3.25 puntos después de la victoria. Los puntos de Garuda aumentaron de 1.154.55 a 1.157.80.

Los jugadores del equipo nacional indonesio, Sandy Walsh y Rizky Ridho, celebran goles Foto : Entre fotos/rizal hanafi/lmo/nz

Este punto adicional hace que Indonesia aumente en un ranking, de 118 a 117 mundo. Sin embargo, este aumento no es demasiado significativo porque Taiwán se clasifica muy por debajo de Indonesia.

Según los registros, para poder penetrar en el puesto 116, Indonesia debe ganar en el próximo juicio contra el Líbano el 8 de septiembre. Los resultados de los partidos de otros países, como Kazajstán que se encontrarán con Bélgica, también afectan las posibilidades de clasificar el cambio.

Aunque solo es una tira, este resultado es una señal positiva para el equipo de Patrick Kluivert. Se espera que la consistencia de la victoria en el juicio y el evento competitivo continúen aumentando la posición de Indonesia en el ranking de la FIFA.

Además, la atención pública del fútbol nacional estará en el duelo contra el Líbano. Si vuelve a ganar, no es imposible que la posición de Garuda pueda ser aún mejor en la lista de clasificación mundial.