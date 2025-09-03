Ranking de predicción Equipo nacional de Indonesia FIFA si puede derrocar a Taiwán





Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio tiene la oportunidad de mejorar su posición en Ranking de la FIFA En la lucha contra Equipo nacional de Taiwán. Los siguientes son los cálculos de la clasificación de la FIFA si el equipo de Garuda vence a Taiwán.

Según el cálculo de los puntos, la victoria sobre Taiwán dará +3.25 puntos adicionales para el equipo Garuda.

Si se produce el sorteo, Indonesia realmente perderá -1.75 puntos. Mientras tanto, si tragas la derrota, la clasificación de Indonesia puede ser amenazada con caer porque perderá -6.75 puntos.

Uno de 3.25 puntos adicionales de la victoria sobre Taiwán matemáticamente permite que Indonesia se eleve a 116 FIFA, pasando a Libia y Zimbabwe.

Sin embargo, la posición final aún depende de los resultados de los partidos de otros países en torno a la clasificación.

En la actualidad, Indonesia ocupa la posición de 118 FIFA, mientras que Taiwán ocupa el puesto 172.

Este partido es un momento importante para las tropas de Patrick Kluivert, no solo para mantener una tendencia positiva, sino también para mejorar las clasificaciones mundiales que afectan el próximo sorteo internacional del torneo.

Indonesia está programada para llevar a cabo dos partidos en el período FIFA Matchday. Después de luchar contra Taiwán el 5 de septiembre, Jay Idzes y sus amigos fueron Lebanal el 8 de septiembre.

Los dos partidos se llevaron a cabo en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

Página siguiente Este partido es un momento importante para las tropas de Patrick Kluivert, no solo para mantener una tendencia positiva, sino también para mejorar las clasificaciones mundiales que afectan el próximo sorteo internacional del torneo.









Fuente