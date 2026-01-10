Ranking de los mejores jugadores, entrenadores y goles más icónicos de la media temporada de la Premier League 2025

VIVA – Competencia primera división 2025 está a más de la mitad de la temporada. Con 21 partidos jugados, todos los equipos se han enfrentado al menos una vez. Este impulso es un punto ideal para juzgar quién se ha destacado más hasta ahora, no sólo por las estadísticas en bruto, sino también por el impacto real en el campo.

A diferencia de los premios basados ​​en números, como el de máximo goleador o máximo asistente, varios premios prestigiosos de la Premier League requieren una evaluación más profunda. Empezando por el mejor gol, el mejor jugador joven, el mejor entrenador, hasta el mejor jugador de esta temporada en la versión de mitad de competición.

El siguiente es un repaso completo de los candidatos más fuertes en cada categoría si la temporada terminara hoy.

Gol provisional de la temporada

Esta temporada ha estado marcada por una disminución en la productividad de los goles en el juego abierto. Una defensa cada vez más organizada hace que los momentos mágicos nazcan de decisiones rápidas y de una ejecución perfecta, no de una serie de pases largos.

Los tres objetivos siguientes se consideran los más destacados hasta el momento.

– El tercer clasificado, Dominik Szoboszlai, se enfrenta al Liverpool Arsenal

El tiro libre de Szoboszlai no sólo fue visualmente hermoso, sino que también llegó en un momento crucial que cambió el panorama competitivo en la cima. Aunque su impacto se fue desvaneciendo a medida que avanzaba la temporada, todavía vale la pena recordar la calidad técnica de este gol.

– Segundo lugar Harrison Reed contra Liverpool

Este gol es la definición de un momento inesperado en la Premier League. Un jugador que casi nunca marca goles, entra como suplente en el último momento y luego realiza un disparo que inmediatamente se convierte en el punto culminante de la temporada. Rara eficiencia extrema.

– Zian Flemming, primer clasificado contra los Wolves.

Este objetivo muestra inteligencia en el espacio de lectura, sincronización de movimientos y un toque final simple pero mortal. No es acrobáticamente espectacular, pero sí tácticamente perfecto. De hecho, el mejor gol de esta temporada provino de un partido entre dos últimos equipos.

Jugador joven de la temporada

La Premier League es ahora un escenario para jóvenes talentos de talla mundial. Con un límite de edad de 23 años, la competencia en esta categoría es muy reñida. Sin embargo, los siguientes tres nombres parecen los más consistentes e impactantes.