Rango policial de 20 años de AKP en acción en Bekasi, admite poder liberar a los prisioneros para llevar a las esposas de las personas

Regencia BekasiVIVA – El hombre con las iniciales W alias A (59) hizo una conmoción en los residentes de Bekasi. Confesar Policía Ajun para el Comisionado de Policía (AKP), W resultó ser un oficial de policía falso que ha estado en acción desde 2005.

Durante casi 20 años, engañó a muchas personas con el atractivo de poder cuidar el caso para prometer un atajo para convertirse en un funcionario (PNS).

El jefe de policía de Bekasi Regency, comisionado de policía Mustofa, dijo que los perpetradores fueron arrestados después de que tres personas informaron con una pérdida total de Rp86 millones. Sin embargo, la policía cree en el número víctima puede ser más.

«Los perpetradores fingieron ser miembros de la policía con el rango de AKP. De su confesión, el dinero del fraude se usó para las necesidades diarias», dijo Mustofa a los periodistas el lunes 15 de septiembre de 2025.



Ilustración de uniformes policiales falsos

El autor afirmó poder resolver varios asuntos, que van desde la búsqueda de motocicletas perdidas, cuidando casos legales, hasta ingresar a las personas hasta funcionarios públicos. Para convencer a la víctima, incluso usó el uniforme de servicio Polri que compró en el mercado de Pramuka, East Yakarta, e hizo una tarjeta de identidad de miembro (Ktafalso) que a menudo cambia.

«Cada vez que el KTA falso muere, hace nuevo. Hay NRP en 63, también hay 66. Todos son falsos», dijo Mustofa.

La primera víctima, Kasiyanto, fue engañada cuando pidió ayuda para encontrar una moto de empleados perdido. No solo pidió RP1 millones, la moto de Kasiyanto también desapareció llevada por los perpetradores.

La segunda víctima, Giyatna, fue tentada por la promesa de aprobar CPN. Depositó RP50 millones después de que los perpetradores enviaron fotos en la oficina de BKN Cawang para convencer. Pero después de que se entregó el dinero, los perpetradores desaparecieron.

La tercera víctima, Uun, pidió ayuda para que su hijo que fue detenido en la policía del distrito de Bekasi fuera liberado. Los perpetradores pidieron RP20 millones y usaron de manera convincente el uniforme del Servicio de Policía Nacional. Desafortunadamente, la promesa es una promesa.

Además, la policía también encontró otras notas malas. Se dice que se ha quejado de W para proponer que llevara a cabo a la esposa de una persona hasta que la casa de la víctima fue destruida.

«Incluso hubo un incidente en Sukatani, trajo a la esposa de una persona al divorcio. En ese momento, la víctima descubrió que W aparentemente no era una policía», dijo Mustofa.

Ahora W ha sido nombrado como sospechoso y detenido en la estación de policía de Bekasi Regency. Fue acusado bajo el artículo 378 del Código Penal sobre fraude y el artículo 372 del Código Penal sobre malversación de fondos.

«El motivo se debe a las necesidades económicas. Pero claramente, sus acciones han perjudicado a muchas personas», dijo Mustofa.