Rangers Insider le da a Brennan Othmann malas noticias

El Rangers de Nueva York están buscando regresar a los playoffs después de la decepción de la temporada pasada.

El Guardabosques Perdí los playoffs un año después de tener el mejor récord en la NHL. Nueva York agregó más profundidad a la lista ya que el equipo está teniendo una competencia de campamento para algunos lugares de la lista.

Un jugador Competiendo por un lugar en la lista Es Brennan Othmann, un ex selección de primera ronda. El jugador de 22 años, sin embargo, ha luchado en el campamento y Guardabosques La información privilegiada Peter Baugh, de las dudas atléticas, hará la lista.

«Ahora, 22 años e ingresando a su tercera temporada profesional, Othmann está en un punto interesante de su carrera», escribió Baugh. Todavía tiene que demostrar que puede ser un regular de la NHL, aunque jugó en 22 juegos el año pasado, y el Guardabosques Probablemente necesite tener claridad sobre su potencial pronto. Tuvo un primer juego difícil contra los New Jersey Devils, pero ha mostrado destellos desde entonces, pero no la consistencia necesaria para hacer un caso fuerte para estar en la lista de la noche de apertura …

«Othmann estaba en una línea con LABA el lunes, por lo que también pasó un tiempo significativo en la zona defensiva contra los mejores jugadores de los isleños», agregó Baugh. «También entregó el disco en múltiples ocasiones. Si va a convertirlo como un NHLer consistente, necesita jugar de manera más responsable».

Othmann fue seleccionado 16º en general en 2021 por el Guardabosques. El es patinó en 25 juegos de carrera, registrando 0 goles y 2 asistencias.

El entrenador de los Rangers quiere más de Othmann

Othmann ha luchado por dar el siguiente paso y tener un impacto en el nivel de la NHL.

Sin embargo, al entrar en el campamento, Othmann fue Esperando hacer la listaPero el nuevo entrenador, Mike Sullivan, quería ver más del prospecto.

«Creo que ha jugado mucho mejor (desde el primer juego)», dijo Sullivan. «Él patina bien, puede entrar en el abogado. Una de las cosas que hemos estado tratando de alentarlo a hacer es abrazar el tráfico. No te escondas en el hielo seguro … Si él hace eso, creo que tiene una buena habilidad para prosperar en el caos».

Othmann patinó en 22 juegos la temporada pasada, registrando 2 asistencias. Si él hace el Guardabosques Lista, sería un delantero inferior para Nueva York.

Othmann hizo cambios antes del campamento de entrenamiento

Mientras Othmann buscaba ganar un lugar en la lista, hizo un cambio en su entrenamiento de temporada baja.

Othmann comenzó a entrenar con el ex Nhler Gary Roberts, mientras entrenaba junto a personas como Connor McDavid, Leon Draisaitl y Gabriel Landeskog, entre otras estrellas de la NHL.

«Pensé en este momento que es hora de hacer un cambio», Othmann dicho. «Me ayudaron a recuperar mi confianza que realmente no tenía aquí para fin de año, por lo que hicieron un gran trabajo …

«Solo quieres poner todo el tamaño y el músculo que puedas, y luego, después de eso, una vez que dejes de crecer, y esa es una especie de fabricación, marca y modelo», agregó Othmann. «Tenía todos los motores para el automóvil, y Gary y su personal construyeron el automóvil».

Othmann cree que el entrenamiento de temporada baja lo ha ayudado, ya que está seguro de que puede tener un impacto en el nivel de la NHL.