Ran está listo para entretener a los corredores en la noche llena de matices de Glow in the Dark, ¿qué será emocionante?

Yakarta, Viva – Fresh Track 5K 2025 Night Running Essences presentadas por Ranch Market y Farmers Market este año se sentirá diferente. No solo por el concepto de nocturna con matices de brillo en la oscuridad, sino también por la presencia del grupo musical CORRIÓ que están listos para animar la atmósfera.

El evento tendrá lugar el sábado 8 de noviembre de 2025 en el West Plaza Gelora Bung Karno (GBK), Yakarta, con los participantes de registro que comienzan a las 18:00 WIB y comienzan a funcionar a las 19.15 WIB. Los organizadores están apuntando a hasta 2.500 corredores para participar. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Elsa Dian Trifani, jefe de marketing y comercialización de PT Supra Boga Lestari TBK, dijo que Fresh Track no fue solo un evento deportivo, sino también un medio para celebrar el 27 ° viaje del mercado del rancho y el 18º mercado de agricultores.

«Fresh enfatiza nuestro compromiso con productos frescos y estilos de vida saludables. Mientras que la pista describe un nuevo viaje que está en línea con el espíritu del aniversario del mercado del rancho y el mercado de agricultores», dijo Elsa en su declaración, citada el jueves 18 de septiembre de 2025.

Bueno, después de la línea de meta, los participantes no solo pueden disfrutar de la euforia de la victoria, sino también una aparición especial de Ran. Se cree que el grupo de música, famoso por sus canciones energéticas y fáciles de escuchar, puede mantener el estado de ánimo de los participantes para seguir entusiasmados hasta el final del evento. Además, el organizador ha preparado una variedad de premios y recuerdos atractivos para completar la emoción esa noche.

Curiosamente, este evento también lleva una misión social a través del programa CSR «1 finalista, 1 manglar», donde cada participante que alcanza la línea final contribuirá a la plantación de un árbol de manglar.

«Colaboramos con la comunidad en funcionamiento y continuamos promoviendo productos frescos y ecológicos. Con este paso, queremos crear un impacto positivo positivo y sostenible», agregó Elsa.

Lisa agregó, este evento no fue solo una cuestión de deportes, sino también una educación activa y sostenible.

«Este evento muestra que el estilo de vida activo no es solo una cuestión de aptitud física, sino también soluciones ambientales. Al combinar deportes y sostenibilidad, podemos fomentar un cambio social más verde», dijo.

Fresh Track Ticket 5K 2025 se vende exclusivamente en Blibli para RP299 mil por persona, con el período de ventas del 17 de septiembre al 24 de octubre de 2025. Hay una promoción de descuento del 30 por ciento para la comunidad en funcionamiento.