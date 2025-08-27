Rams UDFA nombró al jugador para estar entusiasmado después de la pretemporada

El Rams de Los Ángeles Han lanzado su lista de 53 hombres para la temporada 2025-26, con un agente libre no reclutado que hace el equipo.

Apoyador Shaun Dolac de la Universidad de Buffalo comenzará su primera temporada en la NFL como miembro de la defensa de los Rams después de no ser reclutado.

Con el Dolac haciendo la lista final, Jason Dalessandro de Turf Show Times nombra al apoyador como un Jugador para estar emocionado para.

«Esto se siente como una elección obvia en este momento, y se siente así porque Dolac ha jugado muy bien durante su tiempo en el campo. El novato no reclutado fuera de la Universidad de Buffalo acumuló 14 tacleadas totales en dos juegos y mostró una clara comprensión de la defensa de los Rams», escribió Dalessandro. «A Dolac no se les dio ninguna instantánea en el último juego de pretemporada del equipo, lo que normalmente sería algo malo para un jugador no reclutado, pero en el caso de Dolac es porque estaba demasiado ocupado con las representantes del primer equipo en la práctica esta semana».

Seis de las tacleadas de Dolac en la pretemporada fueron tacleadas en solitario, lo que demuestra que puede obtener jugadores ofensivos en situaciones individuales.

Dolac recibiendo repeticiones del primer equipo significa que podría tener un papel notable en la defensa de los Rams en esta próxima temporada, ya que el ex Buffalo Bull también ha estado usando el punto verde en su casco.

Shaun Dolac impresionando al cuerpo técnico

Shaun Dolac recibiendo representantes del primer equipo implica fácilmente que impresionó al cuerpo técnico.

El coordinador defensivo de Rams, Chris Shula, enfatizó la importancia de que los jugadores jóvenes se comuniquen con el equipo durante la práctica y les brindan oportunidades.

«Solo trato de darles todas las oportunidades», dijo Shula, Vía Sports Illustrated. «Muchos de esos tipos como un chico joven probablemente estarían con un tipo que no tiene los puntos verdes … le das la oportunidad de preocuparse por sus responsabilidades, no tener que preocuparse por darle la llamada a todos».

«Lo mismo con Shaun, solo moviéndose, dando a esos tipos la misma oportunidad para demostrar que pueden comunicarse y tener el punto verde y que cuando no lo tienen, pueden concentrarse en su trabajo».

Brock Vierra de Si llama a Dolac an talento impresionante quien venció a otros jugadores para un lugar en la lista.

Dolac sobre por qué firmó con Rams

Shaun Dolac no fue reclutado y se le permitió firmar con cualquier equipo que quisiera como UDFA.

El apoyador enumeró jugar bajo el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, como una razón por la que quería firmar con Los Ángeles.

«Lo que realmente me atrajo a los Rams fue la alta energía y la pasión con la que no solo juegan los jugadores, sino también los entrenadores. Lo ves de arriba hacia abajo, comenzando con el entrenador McVay. Ser capaz de jugar bajo un entrenador de alta intensidad y alta pasión es lo que estaba buscando», dijo Dolac, «, dijo Dolac,», dijo Dolac, «. a través de la red LAFB.

Ahora que tiene la oportunidad de jugar en un juego de temporada regular con McVay, Dolac se encuentra listo para tener una temporada de novato bastante productiva en Los Ángeles.