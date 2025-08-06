Rams recurriendo al campeón de SB en medio de la actualización de Matthew Stafford

El Rams de Los Ángeles están en una posición polarizante con mariscal de campo Matthew Staffordcuya disponibilidad continúan minimizando mientras muestran señales de que algo más preocupante es posiblemente en marcha y poniendo el foco en la copia de seguridad Jimmy Garoppolo.

Stafford, de 37 años, no ha participado en el campamento de entrenamiento y en qué entrenador en jefe Sean McVay inicialmente considerado un problema a corto plazo se ha convertido en un Con respecto a la ausencia de varias semanas.

Sin embargo, en lugar de Stafford, Garoppolo ha reforzado la confianza de los Rams en él.

«Fuentes: #RAMS QB Matthew Stafford está lidiando con un disco agravado y ha recibido una epidural para ayudarlo a lidiar con él», Ian Rapoport de la NFL Network informó en X el 6 de agosto. “Los Ángeles lo llamó semana a semana, siendo cauteloso, pero con planes para que esté listo para la Semana 1.

«Los #RAM siguen seguros de que Matthew Stafford estará listo para comenzar la temporada regular. Pero como fue claro durante la práctica conjunta de ayer con el #VaquerosLes encanta lo que Jimmy Garoppolo trae como su respaldo «.

Garoppolo, de 33 años, ganó dos títulos con el Patriotas de Nueva Inglaterra como una copia de seguridad para Tom BradyPero también lideró el San Francisco 49ers al Super Bowl como titular después de la temporada regular de 2019.

Garoppolo firmó un contrato de un año, $ 3 millones para regresar a los Rams esta temporada baja.

Jimmy Garoppolo interviene para Matthew Stafford en el campamento de entrenamiento de Rams

Entrando en su segunda temporada con los Rams y enfrentando una oportunidad potencialmente tremenda para un equipo con aspiraciones del Super Bowl, Garoppolo fue el último titular de tiempo completo para el Las Vegas Raiders en 2023 antes de ceder el trabajo para Aidan O’Connell.

Garoppolo tiene 43-21 en su carrera, lanzando para 15,828 yardas, 96 touchdowns y 52 intercepciones en el 65.9% de finalización.

Los Rams no están recurriendo a un QB inexperto y aún tienen un elenco de apoyo fuerte.

«Obviamente, los Rams están mejor con un sano Matthew Stafford en QB, pero es un poco curioso cómo el veredicto es que están completamente jodidos si tienen que recurrir a Jimmy Garoppolo … el número 1 de QB en la era del Super Bowl en yardas de carrera por intento». Ian Hartitz de Fantasy Life publicado en x el 8 de agosto.

«Todavía 33 a pesar de que parece que debería tener 40 años. Sé que la última temporada de los Raiders no fue genial, pero Idk Man, parece que McVay + Folleto [Nacua] + + [Davante] Adams es uno de los mejores combos para sacar lo mejor de cualquiera «.

Propaganda Jimmy Garoppolo: yardas por intento y rango por año si mueve el tamaño de la muestra lo suficiente: 2016: 8 (6th) 2017: 8.8 (1º) 2018: 8.1 (10) 2019: 8.4 (1º) 2020: 7.8 (10) 2021: 8.6 (2nd) 2022: 7.9 (4) 2023: 7.1 (18) 2024: 8.1 (6) – Ian Hartitz (@ihartitz) 6 de agosto de 2025

Alas cerradas Tyler Higbee y novato Terrance Fergusony una sala de corred Rams dirigida por el recién minimizado Kyren WilliamsTambién están a instancias de Garoppolo con Stafford.

Situación QB de respaldo de Rams cuestionable

Donde las cosas podrían ser complicadas para los Rams con Stafford Out es si algo le sucede a Garoppolo, quien ha luchado contra las lesiones en su carrera.

Sus únicos otros quarterbacks en la lista son la selección de la cuarta ronda de 2023 Stetson Bennett IV y 2023 UDFA Tocador winnNinguno de los cuales ha lanzado un pase en un juego de temporada regular en sus jóvenes carreras.

El Opciones de Rams en la agencia libre son delgados.

La forma en que deciden tratar la sala de QB en los próximos días, particularmente cualquier adición externa que realicen, podría demostrar que la salud de Stafford y la fe de los Rams en Garoppolo.