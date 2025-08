Rams RB tuvo una reacción de tres palabras en la extensión del contrato

El Rams de Los Ángeles y corriendo Kyren Williams Acordó un contrato de tres años y $ 33 millones, lo que ve que el jugador se queda hasta la temporada 2028-29.

«Se siente increíble», el Dijo el corredor sobre cómo se sintió hacer la extensión.

Williams registró más de más de 1,000 temporadas por tierra y más de 12 touchdowns por los Rams.

La ex selección del draft de la quinta ronda en el Draft de la NFL 2022 ha podido consolidar a sí mismo como uno de los mejores corredores de la liga en las últimas dos temporadas, habiéndose ganado un asentimiento de Pro Bowl.

Con un AAV de $ 11 millones por temporadaWilliams se convierte en el séptimo RB mejor pagado en la liga.

«Todo este día es un poco surrealista. Nunca olvidaré este día, pero este es el día en que trabajé durante toda mi vida. Sabía que iba a estar aquí. No sabía cuándo, no sabía cómo, no sabía cuál iba al resultado, pero estoy aquí», dijo el corredor.

«Solo quiero agradecerles a todos que jugaron un papel en hacer que esto sucediera. Pero para mí, significa todo. Significa mucho que esta organización cree en mí. Y seguiré dándoles todo lo que tengo en mi alma para asegurarme de que lo sepan».

Williams no mantuvo fuera de las prácticas del equipo durante la temporada baja a pesar de buscar su contrato con Los Ángeles.

Sean McVay en Kyren Williams Extension

Los Rams celebraron su primera práctica conjunta con el Dallas Cowboys El 5 de agosto y el entrenador en jefe Sean McVay gritó el recientemente extendido anteriormente en su disponibilidad de medios.

«Gran representación de un tipo que representa y personifica todo lo que queremos ser», dijo McVay. «Cómo quería estar aquí … y cuando ves lo felices, auténticamente, sus entrenadores, sus compañeros de equipo son para él, te sientes realmente bien por él. La mejor parte es que continuará haciendo lo que ha hecho».

McVay mencionó que Williams se ha ganado el contrato, convirtiéndose en los primeros Rams que corren en obtener una extensión de contrato después de Todd Gurley.

El ex Notre Dame Fighting Irish corrió Para 1.299 yardas, el séptimo más en la NFL y corrió para 14 touchdowns, empatado en el quinto lugar de la temporada pasada. Williams también registró dos touchdowns receptores la temporada pasada.

Posible aumento de la carga de trabajo

Los Rams de Los Ángeles han estado sin quarterback Matthew Stafford En la primera parte del campamento de entrenamiento.

El QB está lidiando con una lesión en la espalda y no ha estado practicando con el equipo, con la gravedad de la lesión actualmente no revelada. Con Stafford TBD en el futuro previsible, los Rams podrían ser pesados en el juego de carrera en su ausencia.

Los Rams actualmente tienen 6 RB en la lista actual de 90 hombres (con recortes de la lista pronto), Kyren Williams verá la mayor parte de las carreras.

El corredor tenía el tercer acarreos La temporada pasada con los Rams, solo faltan un juego (descanso) y podría ver un posible aumento de la carga de trabajo a principios de la temporada.