Rams RB de cuarto año instó a jugar mejor el próximo juego de pretemporada

El Rams de Los Ángeles Tenga el corredor de su futuro en Kyren Williams, después de aceptar una extensión de tres años y $ 33 millones. Williams se apresuró durante dos temporadas consecutivas de más de 1.100 yardas y más de 12 touchdowns por tierra, lo que le permitió ganar su nuevo acuerdo.
Williams tenía 316 acarreos para los Rams la temporada pasada, el Tercero más en la liga. Los Ángeles necesita un jugador que pueda reemplazar a Williams mientras está al margen o si está fuera por una lesión.
Ronnie Ríos está entrando en su cuarta temporada con los Rams y la responsabilidad podría caer sobre él. Turf Show Times ‘JB Scott Names Rivers como Jugador que debe jugar mejor en el juego de pretemporada de la semana 2 del equipo contra el Chargers de Los Ángeles Para mantener su lugar en la lista de 53 hombres.
«La mayoría de los corredores jugaron bien la semana pasada contra el [Dallas] Vaqueros. Los ríos no jugaron mal de ninguna manera; sin embargo, Cody Schrader se destacó a lo grande y con el éxito continuo podría superar al veterano en la tabla de profundidad. Kyren Williams, Blake Corumy Cazador de jarquez Toda la figura para estar segura. Si los Rams mantienen cuatro espaldas, lo que han hecho en algunas temporadas anteriores, podría haber espacio para Rivers o Schrader ”, escribió Scott.
Rivers ha jugado más como un equipo especial en su tiempo en Los Ángeles. El ex Bulldog del Estado de Fresno corrió para 99 yardas en 22 intentos la temporada pasada con los Rams.
Ronnie rivers en la tabla de profundidad del corredor
Como Scott mencionó, se predice que 3 jugadores estarán en la lista al comienzo de la temporada regular 2025-26 hasta ahora.
Los Rams de Los Ángeles actualmente tienen 7 jugadores en la lista durante la pretemporada. Los otros cuatro jugadores están luchando por el lugar final en el grupo de posición.
Rivers podría estar a la cabeza del cuarto lugar de corredor, ya que el entrenador en jefe Sean McVay gritó al jugador antes de los Bolts.
«Sí, los estoy mirando a todos. Creo que una de las cosas que mencionaste … me preguntaron sobre los corredores. Estoy deseando ver [Running Back] Estirarse [Corum]mirando [Running Back] Jarquez Hunter, y [Running Back] Ronnie [Rivers] Y esos tipos corren ”, dijo McVay, Vía Sports Illustrated.
Rivers firmó un acuerdo mínimo veterano para regresar a Los Ángeles.
Revitalizando su carrera
Ronnie Rivers solo tiene 249 yardas por tierra en el mandato de la NFL y aún no ha registrado un touchdown. Este campo de entrenamiento y pretemporada parecen ser su mayor con diferencia.
Si Rivers impresiona al cuerpo técnico, puede garantizar su lugar en la lista. Es posible que pueda obtener oportunidades en el campo en lugar de ser un equipo especial.
El corredor recientemente sufrió una lesión de costillas que lo mantendrá al margen por algún tiempo y puede perder la ventaja por el lugar final de RB de los Rams.
Teniendo experiencia en el esquema de McVay, Rivers puede volver a la refriega después de sanar de su lesión y obtener un último impulso para su lugar en la lista.
Jason García Jason García es un colaborador deportivo de Pisad Sports que se unió al equipo en 2025, cubriendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Rams de Los Ángeles y los Chargers de Los Ángeles. También cubre el baloncesto universitario para Midmajorbasketball.com. Más sobre Jason García
Más pesado en Rams
Cargando más historias