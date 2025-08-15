Rams RB de cuarto año instó a jugar mejor el próximo juego de pretemporada

El Rams de Los Ángeles Tenga el corredor de su futuro en Kyren Williams, después de aceptar una extensión de tres años y $ 33 millones. Williams se apresuró durante dos temporadas consecutivas de más de 1.100 yardas y más de 12 touchdowns por tierra, lo que le permitió ganar su nuevo acuerdo.

Williams tenía 316 acarreos para los Rams la temporada pasada, el Tercero más en la liga. Los Ángeles necesita un jugador que pueda reemplazar a Williams mientras está al margen o si está fuera por una lesión.

Ronnie Ríos está entrando en su cuarta temporada con los Rams y la responsabilidad podría caer sobre él. Turf Show Times ‘JB Scott Names Rivers como Jugador que debe jugar mejor en el juego de pretemporada de la semana 2 del equipo contra el Chargers de Los Ángeles Para mantener su lugar en la lista de 53 hombres.

«La mayoría de los corredores jugaron bien la semana pasada contra el [Dallas] Vaqueros. Los ríos no jugaron mal de ninguna manera; sin embargo, Cody Schrader se destacó a lo grande y con el éxito continuo podría superar al veterano en la tabla de profundidad. Kyren Williams, Blake Corumy Cazador de jarquez Toda la figura para estar segura. Si los Rams mantienen cuatro espaldas, lo que han hecho en algunas temporadas anteriores, podría haber espacio para Rivers o Schrader ”, escribió Scott.

Rivers ha jugado más como un equipo especial en su tiempo en Los Ángeles. El ex Bulldog del Estado de Fresno corrió para 99 yardas en 22 intentos la temporada pasada con los Rams.