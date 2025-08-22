Rams QB Matthew Stafford rompe el silencio después de las principales noticias

El Rams de Los Ángeles Respiró un suspiro colectivo de alivio esta semana con el dos veces Pro Bowler y el Campeón del Super Bowl de 2022 Matthew Stafford Volviendo a la práctica. Stafford habló públicamente por primera vez desde entonces, y su Comentarios titulares.

El veterano de 16 años dejó mucho abierto para especular mientras continúa en forma de temporada regular.

Alentadoramente por los Rams, Stafford superó sus expectativas tempranas para sí mismo.

«No voy a hablar demasiado detalles ni nada de eso. Pero en cuanto a lo que he hecho, todo bajo el sol, siento que. Obviamente, nuestros muchachos aquí tienen un gran programa. Hacer todo lo que podemos para tratar de sentirme lo más bien que puedo. poder hacer el primer día » Stafford dijo el 21 de agosto.

«Solo he estado tratando de apilar los días. Las espaldas son, a veces, cosas interesantes. No está cortado y seco, qué es y cómo te vas a sentir. Entonces, realmente aprecio a nuestro equipo y nuestro entrenador principal y todos los que asumen un enfoque diario conmigo, haciendo todo lo que pueden tratar de ayudarme. Y, obviamente, tengo un montón de responsabilidad de nuestro equipo para hacer lo correcto, y estoy tratando de hacer eso lo mejor que puedo hacer y lo mejor que pueda hacer y lo mejor que pueda hacerlo, lo mejor que pueda.

Stafford habló sobre los desafíos mentales (está en un «buen lugar») y sacudiendo el óxido después de perder tanto tiempo. También promocionó copias de seguridad Jimmy Garoppolo y Stetson BennettEl trabajo en la práctica y los juegos de pretemporada de los Rams, respectivamente.

Sean McVay ve ‘sin restricciones’ con Matthew Stafford en las prácticas de Rams

Stafford explicó que la lesión «simplemente se arrastró» mientras estaba entrenando, pero que no fue el resultado de una cosa en particular. Stafford, y para el caso, el entrenador en jefe de los Rams Sean McVayContinuamente enfatizó la situación del QB es un asunto «cotidiano».

Sin embargo, McVay ofreció una actualización alentadora sobre las limitaciones de Stafford en la práctica.

«Por lo que veo, no hay restricciones, y él está jugando a un nivel muy alto», McVay dijo a los periodistas el jueves.

«Me da mucha confianza. Y nuevamente, lo que quiero asegurarme de que al menos estoy reconociendo es que estoy muy emocionado y optimista, pero no soy un médico. No sé cómo algunas de estas cosas [go]Y continúas rezando para que, oye, él, sé que está haciendo todo lo posible para cuidarse mucho, sentirte lo más bien posible «.

«Está haciendo muchas cosas detrás de escena con [vice president of sports medicine and performance Reggie Scott] y su grupo «, dijo McVay, señalando que Stafford participó en sesiones consecutivas.» Sé que quiere estar allí y poder sentir la forma en que se siente tanto como cualquiera. Está haciendo el trabajo, y sé que sus compañeros de equipo están felices de poder tenerlo de regreso. Y así, eso nos hace sentir bien «.

Esa es incluso una mejor noticia que Stafford que regresa para practicar para los Rams. Su lesión amenazó con Tirar su temporada al desorden. Los Rams tienen la esperanza de competir para una profunda carrera de playoffs y, posiblemente, incluso un puesto en el Super Bowl en 2025.

Matthew Stafford No compromisos sobre el primer partido de la temporada contra Texans

Si hay algo para que los Rams tengan preocupaciones, es que Stafford permaneció no comprometido sobre su disponibilidad para el abridor de la temporada regular, en casa contra el Houston Texans.

Stafford incluso se le preguntó directamente.

«No voy a responder preguntas como esa», dijo Stafford. «Te acabo de decir que probablemente era algo diario. Entonces, solo estoy haciendo todo lo posible para tratar de estar allí para la próxima práctica. Pon el próximo buen día de práctica juntos e iremos desde allí».

Bennett y, aún más, las fuertes actuaciones de Garoppolo en sus respectivas fases podrían volver a ser una historia durante la temporada. Es decir, si los Rams se enfrentan a la lesión de Stafford nuevamente.