Rams predijo aterrizar ASU QB Sam Leavitt después del comercio

El Rams de Los Ángeles‘Los dos mejores quarterbacks, Matthew Stafford y Jimmy Garoppoloestán en sus 30 años y se reservan Tocador winn y Stetson Bennett IV Falta de experiencia en el juego. Que podría llevar a los Rams a una opción como Sam Leavitt.

Leavitt está entrando en la temporada de segundo año de camiseta roja en el estado de Arizona. El campo de ESPN Yates cree que el Sun Devils QB podría ser uno de los principales transeúntes en la clase 2026.

Yates proyectó Leavitt a los Rams con la selección general número 9, cortesía del Atlanta Falcons.

«Los Rams pueden capitalizar una selección de primera ronda de bonificación», Yates escribió el 20 de agosto. «Leavitt es un innovador, que muestra un equilibrio excepcional, Moxie y creatividad bajo coacción. El estudiante de segundo año de camiseta roja es un lanzador talentoso y un corredor muy fuerte. Tenía al menos tres touchdowns de pase e intercepciones cero en cinco de sus últimos siete enfrentamientos la temporada pasada, y terminó con 443 yardas por tierra».

Leavitt pasó para 2,885 yardas, 24 touchdowns y 6 INTS en el 61.7% de finalización en 2024. Pasó la temporada 2023 en Michigan State, terminando su campaña de primer año con una línea de 139-2-2 en el 65.2% de finalización.

Leavitt le daría a los Rams el QB de doble amenaza ese entrenador en jefe Sean McVay ha provocado el interés en.

Sam Leavitt podría reemplazar las ramas QB Matthew Stafford

El interés de los Rams en encontrar a su mariscal de campo del futuro, ya sea Leavitt o no, no es sorprendente. Stafford tiene 37 años, ha tratado las lesiones en las últimas temporadas, incluyendo el campamento de entrenamiento de este añoy tiene hablado sobre la jubilación antes.

Los Rams también han entretenido la idea de pasar de Stafford a través del comercio, permitiendo que su campamento resuelva el valor del dos veces Pro Bowler esta temporada baja.

Finalmente acordaron un contrato reelaborado, pero el tiempo de Stafford está más cerca de terminar que no.

«No está claro si Matthew Stafford jugará en 2026, pero los Rams pueden agregar a su heredero aparente en el draft de cualquier manera», escribió Yates. «LA puede comenzar a pensar en el futuro en el centro con esta selección de top 10 a través de Atlanta».

Stafford está bajo contrato para 2026 en un Dos años y $ 84 millones. También sugirió que regresará por lo que sería su 18a temporada de la NFL.

Esa sería una buena noticia para los Rams.

Ellos ya tienen comenzó su rotación de la lista En ambos lados del balón, particularmente con la defensa.

Stafford regresar por otro año permitiría a los Rams continuar esos esfuerzos, agregar Leavitt a la mezcla y permitir que el posible novato absorba el mayor conocimiento posible de uno de los transeúntes preeminentes de su generación.

Rams que se proyectan para abordar el área potencial de posibles problemas persistentes

Leavitt abordaría un problema importante para los Rams, pero hay otro que podría terminar su temporada 2024.

McVay tiene Fe en el grupo actual de esquineros de los RamsPero las opiniones externas continúan pintando al grupo como un posible vínculo débil en una lista digna de título. Remedios de Yates que al proyectar los Rams para seleccionar Georgia CB Daylen Everette con su elección en el número 27 en general.

«Entré en el esquinero de pensamiento del draft de 2025 era un área clave de necesidad para los Rams, pero no llevaron a nadie en la posición en seis selecciones. Todavía creo que algunos refuerzos allí serían útiles», escribió Yates. «La excelente longitud y los instintos de Everette alrededor del fútbol aumentarían la unidad. Entra en su tercera temporada como titular para Georgia con cuatro selecciones de su carrera. Y aunque Everette no tiene rapidez de área corta de élite, su tamaño de 6 pies 1 y un gran IQ defensivo lo convierten en un jugador de cobertura de alta gama».

Entrante Ahkello witherspoon y Darious Williams están en sus 30 años.

Everette tiene sentido para los Rams mientras trazan su futuro, igual de lo que Leavitt lo haría como un reemplazo para Stafford.