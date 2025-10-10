Rams OC Mike LaFleur se sincera sobre el novato TE Terrance Ferguson

El Rams de Los Ángeles han disfrutado de un buen comienzo en la campaña de 2025, y aunque sufrieron una dura derrota ante el 49ers de San Francisco En la Semana 5, todavía tienen que sentirse bastante bien acerca de dónde se encuentran después de cinco juegos. La ofensiva está moviendo bien el balón y la defensa en general ha hecho un buen trabajo al frenar a su oponente.

Un jugador al que a los Rams les gustaría involucrarse más en el lado ofensivo del balón es ala cerrada novato Terrance Ferguson. En tres partidos jugados, Ferguson atrapó sólo un pase para 21 yardas, y eso recientemente lo llevó a coordinador ofensivo Mike LaFleur opinando sobre el desarrollo de Ferguson al principio de su carrera en la NFL.

Platos de Mike LaFleur sobre Terrance Ferguson

Los Ángeles utilizó una selección de segunda ronda sobre Ferguson en el draft de 2025, lo que indica que tienen grandes esperanzas en que él siga adelante. El problema es que entrar al campo ha sido difícil, en gran parte porque los Rams tienen otros tres alas cerradas en su plantilla. Tyler Higbee, Davis Allen y Colby Parkinson están por delante de Ferguson en la tabla de profundidad, lo que lo ha dejado trabajando detrás de escena en un esfuerzo por desarrollarse.

Para complicar aún más las cosas, la ofensiva de los Rams depende en gran medida de Puka Nacua, Kyren Williams y Davante Adams para la producción. Con esos muchachos absorbiendo tantos toques, eso hace que a Ferguson le resulte difícil dejar su huella cuando encuentre su camino hacia el campo.

Dada su alta posición en el draft y el hecho de que ha sido utilizado con tanta moderación, han comenzado a surgir preguntas sobre Ferguson. Cuando se le preguntó sobre la situación, LaFleur dejó en claro que Ferguson es en el camino correctoal mismo tiempo que señala que el equipo se siente seguro al desplegar cualquiera de sus cuatro alas cerradas en cualquier jugada.

«Es un tipo inteligente», dijo LaFleur sobre Ferguson. «Está rodeado por un entrenador muy inteligente y muchos muchachos en esa sala que han jugado muy buen fútbol. Lo han puesto al día, y cualquiera que sea el ala cerrada que haya disponible para nuestro grupo, tenemos mucha confianza en ellos».

¿Podría ampliarse el papel de Terrance Ferguson con los Rams?

Tanto Higbee como Parkinson están lidiando con lesiones, pero eso ha abierto la puerta para que Allen gane más jugadas, no Ferguson. Los Ángeles tiene la intención de ganar esta temporada, por lo que eso no les da mucho espacio para desarrollar a Ferguson sobre la marcha, e incluso entonces, tienen suficientes jugadores en este lugar donde no tienen que apresurarlo a entrar en acción.

En algún momento, Los Ángeles querrá ver lo que Ferguson tiene para ofrecer, ya que hicieron una inversión bastante grande en él. Y aún así, si permanece al final de la tabla de profundidad, LaFleur quiere que la gente sepa que eso no es necesariamente algo malo. Los Rams buscarán volver a la columna de victorias en la Semana 6 cuando se enfrenten a los Baltimore Ravens, plagados de lesiones.