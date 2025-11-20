Rams nombrado lugar de aterrizaje para jugador recientemente reintegrado

El Rams de Los Ángeles El juego aéreo ha dependido de dos jugadores: Puka Nacuá y Davante Adams. El dúo representa 1,429 yardas aéreas y 14 touchdowns en recepción para Los Ángeles, ambos más del 50% de la producción en cada categoría.

Kyren Williams está en camino de tener su tercera temporada consecutiva de 1,000 yardas, dándole a la ofensiva un poco de diversidad con el responsable de las jugadas ofensivas Sean McVay.

La ofensiva continúa anotando y ayudando a ganar partidos, también en parte gracias a una fuerte defensa, pero no puede depender únicamente de tres creadores de juego.

¿Reunión con cara familiar?

Después de algunas preocupaciones por su espalda lesionada durante el campo de entrenamiento, Mateo Stafford Está jugando como candidato al MVP esta temporada. El mariscal de campo tiene la quinta mayor cantidad de yardas aéreas y la mayor cantidad de pases de touchdown en la liga.

Si bien Stafford se está desempeñando bien con Puka y Adams como sus principales amenazas receptoras, agregar un arma más a su arsenal podría beneficiarlo a él y a la ofensiva de los Rams.

Jordan Dajani de CBS Sports nombra a Los Ángeles como lugar de aterrizaje para el receptor abierto recientemente suspendido, Odell Beckham Jr..

«Este es mi posible lugar de aterrizaje favorito. Beckham ayudó a Matthew Stafford and Co. a ganar el Super Bowl LVI con sus contribuciones al final de la temporada regular y en los playoffs de ese año, y podría hacer lo mismo en 2025», escribió Dajani. “El juego aéreo de los Rams está encabezado por el talentoso dúo de Puka Nacua y Davante Adams, pero con Tutú Atwell en la reserva de lesionados y Xavier Smith «Actualmente en el protocolo de conmoción cerebral, la puerta podría estar abierta para que OBJ regrese para otra carrera en el Super Bowl».

Beckham fue miembro de los LA Rams durante la segunda mitad de la temporada 2021 y fue de gran ayuda en la carrera del equipo por los playoffs para ganar el Super Bowl.

En sus 8 partidos de temporada regular con Los Ángeles, OBJ registró 305 yardas recibidas y 5 touchdowns. En la carrera por los playoffs, Beckham parecía estar en su mejor momento. El receptor abierto acumuló 288 yardas en recepción y dos touchdowns, con un touchdown y 52 yardas de playoffs en el Super Bowl; podría haber tenido un mejor juego, pero se vio obligado a irse por una lesión en el segundo cuarto.

El momento para agregar otra arma a la ofensiva llega en un momento necesario. Además de las otras dos lesiones, Los Ángeles había colocado al ala cerrada tyler higbeequien tiene más yardas en el grupo TE, en la reserva de lesionados.

El ex receptor abierto de LSU Tiger fue suspendido por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento de la NFL y recibió una suspensión de seis juegos el 7 de octubre.

Deshacerse del óxido

Odell Beckham jugó por última vez para el Delfines de Miami en la temporada 2024, disputando 9 partidos. No tuvo la temporada más productiva en South Beach, solo tuvo 9 recepciones para 55 yardas.

OBJ no ha tenido una temporada de 1,000 yardas en seis años, cuando estaba con el marrones de cleveland.

Pero reunirlo con Matthew Stafford podría retroceder el tiempo y traer a Beckham Jr de regreso a su camino de tres veces Pro Bowl.

Tiene cierto conocimiento de la ofensiva que ejecuta Sean McVay (salvo cambios drásticos desde la última vez que jugó). Con algo de química con Stafford, el combo QB-WR no tardaría mucho en ponerse al día.

Beckham tiene mencionado que todavía le gustaría jugar esta temporada. Y colocarlo con los Rams podría prepararlo para un segundo anillo de Super Bowl.