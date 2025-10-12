Rams HC Sean McVay llama la atención con la actualización de Puka Nacua

Rams de Los Ángeles

receptor abierto Puka Nacuá volvió a entrar en la victoria sobre el Cuervos de Baltimore en la Semana 6 después de sufrir una lesión en el tobillo, pero su estado para la Semana 7 ahora está en el aire.

Nacua abandonó el partido antes del descanso. Cayó con fuerza mientras intentaba atrapar y luego romper un intento de pase que el esquinero de los Ravens Marlon Humphrey desviado. El Pro Bowler de 2023 luego comenzó a agarrarse la pierna antes de ser ayudado a llegar al vestuario de los Rams.

Según el entrenador en jefe de los Rams Sean Mc VayEl estado de Nacua para la próxima semana no está claro.

Rams en peligro de perderse Puka Nacua vs Jaguars

Nacua terminó el juego con dos recepciones para 28 yardas, rompiendo un tramo en el que atrapó al menos ocho pases para más de 85 yardas en cada competencia anterior.

Hubo preocupación inmediata cuando Nacua abandonó el campo y, ahora, después.

«Tengo un tobillo» McVay dijo a los periodistas después del partido, sonriendo mientras le presionaban sobre la disponibilidad de Nacua la próxima semana. «¿Crees que sé todas esas cosas ahora mismo? Vamos. Eres mejor que eso».

Los comentarios de McVay atrajeron mucha atención de los medios. Los Rams se enfrentarán al jaguares de jacksonvilleque han perdido dos juegos consecutivos, en Londres en la Semana 7.

Nacua jugó en los 17 partidos como novato pero se perdió seis juegos en 2024.

“Puka Nacua estaba en el vestuario de los Rams después del partido pero se negó a ser entrevistado”. Nate Atkins del Athletic informó en X después del juego. «Veremos cómo transcurre la semana aquí en Baltimore para ver si puede jugar contra los Jaguars el próximo domingo».

Puka Nacua intentó jugar pese a una lesión

Notablemente, Nacua señaló a Erin Andrews de Fox Sports antes de la segunda mitad que estaba listo, e incluso llamó la atención al calentar con el equipo. Pero Nacua no volvió a entrar inmediatamente al juego con la ofensiva de los Rams.

Después de registrar varias instantáneas más, el juego terminó y McVay pronunció sus comentarios.

Nacua ingresó a la lista de juegos del domingo como líder de la NFL en objetivos, recepciones, yardas recibidas totales y por juego, y primeros intentos.

Los Rams todavía tienen armas en la ofensiva además de Nacua, con Davante Adams encabezando una lista que también incluye al corredor Kyren Williams y ala cerrada tyler higbee. Sin embargo, los Rams ya estaban sin Tutú Atwell en este concurso.

Aún así, los Rams tienen profundidad con opciones como Jordan Whittington y Mumpfield conocido.

Sin embargo, no hay forma de reemplazar a Nacua y lo que aporta a la ofensiva, incluida la atención de las defensas rivales que les quita a sus compañeros de equipo como Adams.

Davante Adams supera a Randy Moss

En un partido encabezado por el juego de la defensiva de los Rams y empañado por la nube de la lesión de Nacua, Adams superó otro hito en su carrera.

“El WR Davante Adams falleció randy musgo (982) en recepciones en su carrera y pasó al puesto 18 de todos los tiempos”, Los Angeles Rams PR publicado en X, reconociendo a Adams, quien terminó con cuatro agarres para 39 yardas.

Fue un trabajo duro para el seis veces Pro Bowler en el concurso.

Adams ahora tiene 26 recepciones para 396 yardas con los Rams esta temporada.

También tiene una línea de 983-12,240-106 en su carrera. En particular, Adams entró en el día. 12 recepciones detrás Receptor de los cuervos DeAndre Hopkins en la lista. Hopkins tuvo dos recepciones para 20 yardas.