Rams esperaba desencadenar una reacción violenta con el rumoreado Chris Paul Cut

El Rams de Los Ángeles anunció varios recortes de la lista antes de la fecha límite del martes, y parece que el apoyador de novato Chris Paul Jr. evitado «El turco. » Sin embargo, la omisión de Paul de la lista de los Rams puede haber sido una formalidad.

«Escuchar #rams cortar lb pooh Paul», Diamantes de borrador publicados en x el 25 de agosto.

Los Rams seleccionaron a Paul en la quinta ronda del draft de 2025 con la selección general No. 172 de la clase. Se han entusiasmado por él. Ahora, podrían estar exponiéndolo al proceso de exención de la NFL.

«Lo creeré cuando lo vea, pero hay un informe en este momento de que Chris Paul Jr. no hizo la lista de los Rams». Turf Show Times ‘Blaine Grisak publicó en X. «Ha sido herido, pero eso sería decepcionante».

La especulación sobre el futuro de Paul con los Rams creó un zumbido en las redes sociales. Su corte podría llevar una reacción violenta a un compañero de equipo.

El campeón del Super Bowl podría enfrentar una reacción violenta por la rumoreada decisión de Rams sobre el LB Chris Paul Jr.

Paul fue muy promocionado Saliendo de la universidad, pero juega una posición que los Rams han devaluado históricamente bajo el régimen actual del entrenador en jefe Sean McVay y el gerente general Les Snead, por lo que su incorporación parecía ser un agotador oficial de la tendencia.

«Si esto se vuelve oficial mañana, el odio por Troy Reeder va a estar por las nubes » Rams Bros. Publicado en x el 26 de agosto.

«Ojalá noticias falsas».

Paul terminó el quinto de pretemporada 2025 en los Rams en tacleadas totales. También obtuvo la mayor calificación de la carrera entre los apoyadores del equipo en la séptima mayor parte de la defensa, por fútbol profesional de fútbol.

Los Rams todavía tienen entrante Omar Speights y firmado Nate Landman en agencia libre. Eso podría revertir a Reeder a un rol de reserva.

Eso podría significar que la posible reacción sobre Paul hacia Reeder es más que innecesaria.

«Teniendo en cuenta que hay alrededor de 75 ‘Retrasos de borrador’ cada año y los Rams simplemente cortan el suyo, el término ‘borrador de robo’ es un término que voy a eliminar la eliminación». Dijo Grisak en otra publicación. «Hemos llegado al punto en que el término se usa en exceso y cada dos días la tres selección es un ‘robo'».

Los Rams también podrían tener otros planes en mente para Paul. Eso es cierto para el resto de su lista antes de la temporada regular.

Rams UDFA LB en vigilancia antes de la fecha límite de corte

La posible salida de Paul de los Rams sería decepcionante para él. Podría ser una buena noticia para el agente libre no reclutado. Shaun Dolacaunque.

«Shaun Dolac entra como un novato no reclutado de 23 años en la posición de apoyador interno. Parecía haber causado una impresión temprana cuando los Rams lo mantuvieron fuera del juego final de pretemporada». Rams en la película publicados en x el 26 de agosto.

«Dolac parece poseer grandes instintos y capacidad para concluir. Parece un gran hallazgo».

Dolac fue colaborador de cinco años en la Universidad de Buffalo, y terminó su carrera universitaria muy logrado y decorado.

Aún así, no sería una sorpresa si los Rams siguieran y cortaron a Paul. Podrían intentar traerlo de vuelta en su escuadrón de práctica. Sin embargo, esa es una propuesta arriesgada, con equipos probablemente preparados para cazar a Paul de los Rams en esa situación.