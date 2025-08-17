Rams Especulación de comercio de combustible con mudanza en Matthew Stafford

El Rams de Los Ángeles Continúa sin estar sin dos veces como mariscal de campo de Pro Bowl y Super Bowl Campeón Matthew Staffordquien está navegando por un disco agravado en su espalda. Los Rams también continúan aumentando la intriga alrededor del pasador de 37 años.

Stafford no ha participado en el campo de entrenamiento de los Rams y ha tenido que visitar a un especialista sobre el problema en curso.

Siguiendo lo que se suponía que era un entrenamiento muy esperado, los Rams ofrecieron poco.

«Un portavoz de los Rams declinó hacer comentarios cuando se le pidió que confirmara que el QB Matthew Stafford hizo ejercicio esta mañana según lo programado», «,», Sarah Barshop de ESPN informó en x el 16 de agosto «.Sean McVay está programado para hablar el lunes «.

Fue McVay quien transmitió el entrenamiento el 16 de agosto, y la falta de una actualización llamó la atención a Stafford y la situación de mariscal de campo de los Rams en círculos de la liga. Stafford está en el año 1 de un Contrato de dos años y $ 84 millones.

No hay dinero garantizado en el acuerdo en 2026, por sobre la tapa.

La continua ausencia continua de Matthew Sparks Rams comercio especulaciones

Además de la especulación comercial, McVay llegó a los titularesDecir que estaba «esperanzado» que la espalda de Stafford respondería mejor al entrenamiento del sábado que los intentos anteriores. Stafford ha estado trabajando con el personal de capacitación de Rams e incluso especialistas externos durante su proceso de rehabilitación.

Mike Florio de Pro Football Talk señaló que la ausencia de Stafford del «ambiente» ha creado para los Rams, diciendo que el «reloj está marcando», independientemente de lo que quieran hacer.

Florio también planteó un objetivo comercial familiar.

«El comentario continúa el ambiente siniestro que rodea a los Rams y Stafford, que ha estado lidiando con un problema de espalda. Su respaldo es Jimmy Garoppolo» Florio escribió el 16 de agosto. «En algún momento, es justo preguntarse si los Rams considerarán llamar al Halcones acerca de Cosins de Kirkquien jugó para McVay cuando McVay estaba en el cuerpo técnico en Washington. «

Esta propuesta de comercio deportivo pesado enviaría una selección de draft condicional a los Falcons para Cousins, que se encuentra en el año 2 de un Contrato de cuatro años y $ 180 millones. Sigue el mismo marco como el Colts de Indianápolis‘Comercio por ex Falcons QB Matt Ryan en 2022.

Rams obtienen:

Los halcones obtienen:

Cousins, que cumple 37 años en agosto, fue 7-7 como titular de los Falcons en 2024, lanzando para 3,508 yardas, 18 touchdowns y 16 intercepciones en el 66.9% de finalización. En particular, lucía una línea de 2.328-17-7 en el 69.2% de finalización durante sus primeras nueve aperturas.

Cousins y los Falcons tenían 6-3 en ese momento.

Si Stafford sigue fuera, un intercambio a los Rams podría revitalizar a los primos, que trabaja bajo el coordinador ofensivo de los Falcons Zac Robinsonquien es del árbol de entrenamiento de McVay Rams.

Stetson Bennett IV se beneficia del plan QB de Rams

Garoppolo, un dos veces campeón del Super Bowl como respaldo que también dirigió un equipo allí una vez, ha operado como el QB1 de los Rams, mientras que Stafford trabaja para regresar, y su presencia podría mantener la charla comercial como mínimo.

Sin embargo, los Rams han comenzado la selección de la cuarta ronda de 2023 Stetson Bennett IV en cada uno de los primeros dos juegos de pretemporada.

Él ha sido el único QB en intentar un pase.

Bennett fue 28 de 40 para 324 yardas con 3 touchdowns y 1 int en una victoria de regreso de 23-22 sobre el Chargers de Los Ángeles En la semana 2 de la pretemporada. Eso podría reforzar la confianza de los Rams en su habitación de QB en medio de la ausencia de Stafford en lugar de un intercambio de primos u otra opción.