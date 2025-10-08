Rams de $ 1.1 millones firmando entre Best of Free Agency

Apoyador Nate Tendero firmó un trato mínimo veterano con el Rams de Los Ángeles Esta temporada baja y logró bastante en poco tiempo con la organización.

El defensor fue nombrado capitán, usa el punto verde y tiene 41 tacleadas para Los Ángeles, la segunda más en el equipo, solo detrás de la seguridad Kamren Curl. El apoyador también es el segundo en las tacleadas más solas, detrás de Curl nuevamente.

«Creo que solo el comando, la comunicación, obviamente la productividad», dijo McVay sobre el jugador, Vía Sports Illustrated. «Cuando tiene 10 tacleadas y luego hace una gran jugada. Hay tantas cosas diferentes, especialmente cuando eres el» tipo de punto verde «y te estás comunicando, estás haciendo ajustes frontales, te estás comunicando con las cosas de ciertas cosas», «, Ramas El entrenador en jefe Sean McVay dijo.

«Este tipo es una extensión de los entrenadores y entró y se ganó el respeto de sus compañeros de equipo por la forma en que fue a trabajar todos los días. Realmente tiene mucho amor en el vestuario que se ha ganado y tiene una gran manera de poder encajar perfectamente».

Uno NFL El escritor tiene grandes elogios a Landman después de la forma en que ha actuado para LA esta temporada.

Nate Landman nombrado entre las mejores fichajes de FA

Nate Landman firmó un contrato mínimo veterano de $ 1.1 millones con el Rams de Los Ángeles Después de jugar tres temporadas con el Atlanta Falcons.

Gilberto Manzano de Sports Illustrated nombra a Landman como Una de las mejores firmas de agentes libres esta temporada.

«Landman se ha hecho un nombre como una firma de agente libre de gemas en Los Ángeles. Era un inicio de spot con el Halcones Durante tres temporadas antes de encontrar su equilibrio con los Rams. Landman lo ha hecho todo en medio de la defensa de los Rams, ayudando contra la carrera y en cobertura. Tiene 41 tacleadas totales y dos recuperaciones de balón suelto ”, escribió Manzano.

Las 41 tacleadas de Landman son la mitad de su tackle total Mark en su última temporada con el Halcones en 81. El defensor en el mínimo veterano también tiene cuatro desviaciones de pases y dos recuperaciones de balón suelto.

De acuerdo a Sobre la gorraLandman solo tiene $ 75,000 en dinero garantizado, lo que demuestra ser una cantidad baja para un jugador de su calidad.

¿Qué sigue para Landman?

El apoyador de cuarto año ha demostrado ser un robo para los LA Ramas en agencia libre, dejando la posibilidad de que la organización vuelva a firmar al jugador.

JB Scott de Turf Show Times cree que los Rams ya deberían estar en la mesa de negociaciones con el apoyador para mantenerlo en Los Ángeles.

«El veterano apoyador de los Rams fue un creador de diferencia clave en la victoria de apertura del equipo contra el Houston Texans. Jugó en un nivel de «élite» de principio a fin «, escribió Scott después de la apertura de la temporada.» Ahora es el momento de que LA considere extender su nuevo «Green Dot Guy», o podrían arriesgarse a jugar en otro lugar el próximo año, retrasando el ciclo «.

Landman tiene 12 tacleadas más que el próximo apoyador en la lista. El Ramas Tendría que mantener al apoyador si nadie más en el grupo de posición puede producir.