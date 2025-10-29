Rams CB Roger McCreary envía mensaje después del intercambio de TEN

El Rams de Los Ángeles tienen grandes esperanzas en el esquinero recién adquirido Roger McCrearyy está ansioso por llevar sus habilidades al campo.

McCreary fue una selección de segunda ronda, seleccionada en el puesto 35 en general en el draft de 2022 por el Titanes de Tennessee. Los Rams adquirieron a McCreary en un intercambio de selecciones que devolvió el capital del draft de los Titans, que LA retenía debido a un acuerdo previo por el apoyador. Ernesto Jones.

Los Rams esperan que McCreary pueda ayudar a una secundaria golpeada.

Rams CB Roger McCreary envía mensaje después del intercambio de Titans

McCreary se une a los Rams con 33 tacleadas totales, 2 pases desviados, 1.0 capturas y 1 intercepción esta temporada. Los Rams dieron la bienvenida a McCreary el lunes. El martes, ellos publicaron en oX que “Agregaron un competidor a nuestra defensa. [Looking eyes emoji]»

“¿Qué pasa Los Ángeles?” McCreary publicadocitando el mensaje de su nuevo equipo.

McCreary publicó previamente un mensaje a los Titans luego del intercambio, expresando gratitud por su tiempo con la organización.

«Qué viaje ha sido. A todos y cada uno de ustedes, gracias por su pasión, lealtad y tiempo. Tengo una deuda de gratitud con la organización de los Titans, los entrenadores, mis compañeros de equipo y especialmente los fanáticos por impulsarme a dar lo mejor de mí tanto dentro como fuera del campo». McCreary dijo en el mensaje publicado en X el 27 de octubre.

«A la familia Strunk, gracias por la oportunidad de jugar para los Tennessee Titans. Salir corriendo del Estadio Nissan siempre será un recuerdo central para mí en los días de juego. Al pasar la página de este capítulo, me llevo el amor y el espíritu de Nashville».

Sean McVay se sincera sobre el intercambio de Roger McCreary

entrenador en jefe de los carneros Sean Mc Vay habló con franqueza sobre explorar opciones como esquinero mucho antes del intercambio por McCreary. Posteriormente, McVay dijo que están «emocionados» de incorporar a McCreary.

«Estábamos buscando poder agregar algo de profundidad. Era un tipo que [we] respeto por jugar contra él a principios de este año. Tiene cierta flexión interior-exterior”. McVay dijo a los periodistas el 27 de octubre. «Lo sacaremos aquí. Y luego, veremos cómo se ve para poder mantenerlo activo esta semana. Pero estoy emocionado de poder agregarlo. Respete su juego y no vaya en su contra. He escuchado grandes cosas sobre el ser humano de personas que han estado a su alrededor.

«Podrá agregar algo de profundidad a nuestro grupo y estamos entusiasmados con eso».

McVay volvió a promocionar la versatilidad de McCreary y notó el interés de larga data de los Rams en él, que se remonta al proceso previo al draft.

«Creo que lo que queremos poder hacer… es que tenemos un gusto por el jugador de fútbol en términos de su cuerpo de trabajo, incluso remontándonos a cuando salía de Auburn. Obviamente ha jugado en el puesto exclusivamente para los Titans este año. Ha jugado un poco en la esquina exterior. Pero se trataba más simplemente de un competidor, de lo que se trataba», dijo McVay. «Sentí que fue un movimiento inteligente. Y luego, una vez que lo tengamos aquí, tendremos una idea de la mejor manera de aprovechar su conjunto de habilidades y dónde encajan».

La primera oportunidad de McCreary de vestirse para los Rams llegará en la Semana 9, cuando reciban al Santos de Nueva Orleans. Su relación anterior con el entrenador en jefe asistente y coordinador del juego de pases defensivos de los Rams. Aubrey agradable podría ayudar a acelerar el proceso de aclimatación de McCreary.