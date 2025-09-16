Rampaging Zanetti Ver 9 Emil Audero’s Magic Saving

Martes 16 de septiembre de 2025 – 14:36 Wib
VIVA – Trainer de Hellas VeronaPaolo Zanetti, se sintió frustrado por el extraordinario desempeño del portero del equipo nacional indonesio, Emil Daring Mulyadi. Sucedió cuando Verona fue retenido a un empate Cremonés En una extensión Serie A En el estadio Marcantonio Bentegodi, el lunes 15 de septiembre de 2025 en la noche de la noche.
Emil se desempeñó brillantemente con nueve rescate crucial que hizo que Cremonese evitara la derrota en casa a Verona.
Zanetti está bastante satisfecho con el juego de niños de crianza. Verona parecía dominante, agresiva y capaz de crear muchas oportunidades de oro.
«Hoy vemos muchas cosas, fuera del rendimiento de los jugadores. Hoy vemos al equipo que muestra buenos patrones de juegos, nuestro equipo nunca da pelotas a los oponentes, jugando rápidamente, cebo rápido y creó muchas oportunidades», dijo Informando Zanetti.
Pero detrás de eso, Zanetti no pudo encubrir la frustración. Llamó a Emil Audero la razón principal por la que Verona no pudo ganar tres puntos en casa.
«Mientras que, por otro lado, hay equipos que sobreviven bien. Para eso, en mi opinión, siempre pienso en el concepto de jugar», continuó.
Zanetti insiste en que siempre quiere la victoria, a pesar de que esta vez tuvo que irse a casa con molestias.
«Siempre quiero ganar, eso es honestamente, quiero ganar. Así que me iré a casa con molestia y eso es algo normal. Estoy orgulloso de mi equipo, porque es importante decir y saber», dijo.
Aun así, Zanetti le recordó a su equipo que se mantuviera enfocado en ganar puntos en los siguientes partidos.
«Pero si queremos desarrollar, debemos pensar que ganar puntos es importante. Además, enfrentamos a los porteros que pueden salvar todas las oportunidades», concluyó el entrenador de 42 años.
