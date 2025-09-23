Rampage ‘N J Productions establece el piloto de reality show con Sean Penn


Rampage ‘N J Productions, una compañía de producción creada por el veterinario de UFC Quinton «Rampage» Jackson y el escritor Joel Silverman («Garo», «Undefeated»), se ha asociado con el gerente Tyler Kroos de Kroos Entertainment Group para sacar el primer proyecto de la compañía, «Rampage Jackson’s Resurrecting: Riddick».

La serie de realidad narra los intentos de Jackson de ayudar a los héroes deportivos caídos. Para la primera temporada del programa, el plan es rehabilitar la vida del dos veces campeón de peso pesado Riddick Bowe. Según los productores, Bowe «ganó $ 80 millones en su carrera, pero ahora está sin hogar y cojeado por lesiones no tratadas».

Rampage ‘N J Productions autofinanció y produjo el piloto de una hora para la serie. En ese primer episodio, ganador del Oscar Sean Penn parece ayudar en la recuperación y rehabilitación de Bowe. El plan es continuar trayendo a los fanáticos de las celebridades en episodios futuros.

«Rampage estaba ayudando intensamente a estos icónicos atletas rotos por su cuenta antes de que pensáramos en hacerlo como una serie», dijo Silverman. «Es bellamente transformador porque Ram realmente devuelve a estos guerreros rotos a la vida, haciéndoles un tratamiento físico y psicológico, ayudándoles a reconciliarme con las familias, incluso encontrándolos nuevas carreras».

Trabajando junto a Kroos para Rampage ‘N J está Mackenzie Gabriel-Vaught, quien recientemente se ha unido como presidente de televisión y cine. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de programación para Chuck Lorre Productions y dirigió las tristes Producciones de Clown de Mayim Bialik.

Además de «Rampage Jackson Resurrecting: Riddick», Rampage ‘N J Productions ha comenzado a emitir su proyecto The Virgins «, un drama criminal en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El piloto de esa serie está programado para filmar en 2026.



