Rami Malek protagonizando Ira Sachs ‘Musical’ el hombre que amo ‘

Ganador del Premio de la Academia Brazos de Malek está listo para protagonizar Ira Sachs‘La próxima película «El hombre que amo». Ubicada en la vibrante era de los finales de los 80, «The Man I Love» es descrita como una «fantasía musical de una ciudad bajo coacción». Se basa en el guión de Sachs y Mauricio Zacharias.

La película coprotagonizará Tom Sturridge y Luther Ford junto con la nominada de Bafta Rebecca Hall y Ebon Moss-Barach.

Malek interpretará a Jimmy George, un artista del centro que vive «en un momento extraordinario entre una gran enfermedad y muerte cuando, aún así, toda belleza y amor es posible».

Malek ganó un Oscar por su interpretación del líder de la reina Freddie Mercury en «Bohemian Rhapsody». Sus créditos incluyen «No Time to Die», «The Little Things» y la serie de televisión «Mr. Robot». Luego, protagonizará el «Nuremberg» de Russell Crowe en «Nuremberg» de Sony Pictures, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre y está programado para su lanzamiento en noviembre.

Los créditos de Sturridge incluyen «lejos de la multitud enloquecida» y «The Sandman». Luego será visto en «El mago del Kremlin» y «La cronología del agua». Ford es mejor conocido por interpretar al Príncipe Harry en «The Crown» y ha aparecido en «Black Doves». Hall protagonizó la aclamada «Christine» de la crítica y también apareció en «Godzilla vs. Kong» y «Iron Man 3.» Dirigió «pasar» y coprotagonizando el «día de Peter Hujar» de Sachs. Moss-Bachrach se rompió con «The Bear» y protagonizó «The Fantastic Four: First Steps» de este verano.

Sachs es un cineasta independiente de renombre, cuyos créditos incluyen «Love Is Strange», «Little Men» y «Passages».

La fotografía principal comienza en Nueva York a fines de septiembre. Scott McGehee, David Siegel y Mike Spreter producirán a través de Big Creek Projects, junto con Myriam Schroeter («Lo siento Baby»). Big Creek produjo anteriormente «The Friend» de Siegel & McGehee, protagonizada por Naomi Watts y Bill Murray, que fue lanzada por Bleecker Street en abril. Big Creek también produjo recientemente la «Atropía» ganadora del premio al Jurado Sundance.

Saïd Ben Saïd, quien trabajó en «Passages» de Sachs y desalentando Doolittle («El juicio del Chicago 7») también están a bordo de productores.

Los productores ejecutivos incluyen a Jack Heller y Caitlin de Lisser-Ellen de Ensamble Media, Loring McAlpin, Jonathan Weiner y Meredith Crowley de Merino Films, Lucas Joaquin y Kevin Chneiweiss.

Malek está representado por WME, Brillstein y Sloane, Oferta, Weber & Dern. Hall está representado por WME, Julian Belfrage Associates y Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox. Sturridge está representado por WME y Gang, Tire, Ramer, Brown & Passman. Moss-Bachrach está representado por WME, Barking Dog Entertainment y Peikoff Mahan Law Office. Ford está representado por Uta y Hamilton Hodell. Sachs está representado por WME, Fusion Entertainment y 3B Law. Siegel y McGehee y Big Creek están representados por Black Bear y Frankfurt Kurnit Klein & Selz.